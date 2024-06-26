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Военная операция на Украине ,  
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В Пентагоне заявили, что пляж в Севастополе не был целью удара ВСУ

Пентагон: пляж в Севастополе не был целью ракетного удара ВСУ
Сюжет
Военная операция на Украине
ВСУ атаковали Севастополь американскими ракетами ATACMS днем 23 июня. В результате подрыва в воздухе одной из ракет погибли четыре человека, еще свыше 150 получили ранения. В Пентагоне заявили, что ВСУ сами выбирают, куда бить
Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС
Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС

Пляжи Любимовка и Учкуевка в Севастополе не были целью ракетного удара, нанесенного ВСУ днем 23 июня, сообщил «РИА Новости» официальный представитель Пентагона.

Собеседник агентства при этом отметил, что украинские военные сами выбирают, куда стрелять. Он также отказался комментировать сообщения, что при обстреле использовались американские оперативно-тактические ракеты ATACMS и переадресовал вопрос украинским коллегам.

«По нашим оценкам, российская зенитная ракета перехватила украинскую ракету, которая летела к военной цели в Крыму, и на пляже упали осколки от перехвата, поранившие гражданских лиц», — добавил представитель Пентагона.

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Фото:Сергей Мальгавко / ТАСС

ВСУ ударили по северной части Севастополя 23 июня около полудня. По данным российского Минобороны, районы Любимовка и Учкуевка были атакованы пятью американскими ракетами ATACMS с кассетными боевыми частями, четыре из которых были сбиты, однако одна в результате воздействия средств ПВО «отклонилась от траектории полета с подрывом боевой части в воздухе».

В результате атаки погибли четыре человека, а свыше 150 — пострадали. По последним данным, в больницах Севастополя и Москвы остаются более 70 человек, из них два ребенка находятся в крайне тяжелом состоянии.

ATACMS — ракеты производства США дальностью до 300 км. Вашингтон передал Киеву более 100 таких ракет, писала NYT. В конце мая США разрешили Украине использовать американское оружие для «ведения контрбатарейной борьбы в Харьковской области». В отношении целей на территории России, кроме новых регионов и Крыма, запрет сохраняется.

В Пентагоне заявили, что пляж в Севастополе не был целью удара ВСУ
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Минобороны России возложило вину за обстрел Севастополя на США, поскольку, по данным ведомства, именно американские специалисты вводят все полетные задания ATACMS. В Пентагоне отметили, что Украина с помощью американского оружия «защищает свои суверенные территории». «Мы четко понимаем, что это оружие может быть использовано только против реальных военных целей», — подчеркнули в военном ведомстве.

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Илья Пламенев Илья Пламенев
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