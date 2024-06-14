Путин назвал мирный саммит по Украине в Швейцарии уловкой

Москву не пригласили на переговоры в Швейцарии, а без участия России выйти на мирное решение по Украине невозможно, сказал Путин. Конференция пройдет 15–16 июня, на нее зарегистрировались 90 государств и организаций

Владимир Путин (Фото: Максим Шеметов / Reuters)

Встреча в Швейцарии является еще одной уловкой, чтобы отвлечь внимание мирового сообщества и обозначить видимость легитимности действующей украинской власти, заявил президент Владимир Путин, выступая в МИД России на встрече с руководством ведомства. Трансляцию вел РБК.

«То, что предлагают устроители встречи в Швейцарии, лишь еще одна уловка, чтобы отвлечь всеобщее внимание, поменять местами причину и следствие украинского кризиса, пустить дискуссию по ложному следу и в какой-то степени обозначить видимость легитимности действующей исполнительной власти на Украине еще раз», — сказал глава государства.

Путин подчеркнул, что Москву не пригласили на переговоры, а «без участия России, без честного и ответственного диалога с нами выйти на мирное решение на Украине и в целом по глобальной и европейской безопасности невозможно».

Президент сказал, что фундаментальные вопросы, которые лежат в основе текущего кризиса международной безопасности и стабильности, а также «подлинные корни» украинского конфликта в Швейцарии не собираются обсуждать. По его словам, «все сведется к общим разговорам демагогического характера и новому набору обвинений в адрес России».

15–16 июня 2024 года в Бюргенштоке пройдет мирный саммит. На конференцию изначально пригласили делегации 160 стран, но зарегистрировались только 90 государств и организаций, половина из которых из Европы. От участия в саммите отказались в том числе Китай, Камбоджа, Саудовская Аравия, Мексика и Никарагуа.

Киев намерен вынести на обсуждение три пункта «формулы мира». Остальные ее положения были представлены президентом Украины Владимиром Зеленским в ноябре 2022 года. Он обещал передать Москве наработки по трем пунктам «формулы мира». Россия исключала переговоры на основе этих положений.

В Кремле говорили, что мирную конференцию в Швейцарии нельзя рассматривать как серьезную попытку найти пути урегулирования конфликта, так как «без России обсуждать вопросы безопасности, которые касаются нас, абсолютно бесперспективно».

Глава российского МИДа Сергей Лавров призвал «мировое большинство» не поддаваться давлению Запада и отказаться от участия в мирном саммите. По его словам, целью конференции является «не рассмотрение возможностей урегулирования конфликта на Украине», а «выработка и предъявление России неприемлемого ультиматума».