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Военная операция на Украине ,  
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Путин назвал мирный саммит по Украине в Швейцарии уловкой

Сюжет
Военная операция на Украине
Москву не пригласили на переговоры в Швейцарии, а без участия России выйти на мирное решение по Украине невозможно, сказал Путин. Конференция пройдет 15–16 июня, на нее зарегистрировались 90 государств и организаций
Владимир Путин
Владимир Путин (Фото: Максим Шеметов / Reuters)

Встреча в Швейцарии является еще одной уловкой, чтобы отвлечь внимание мирового сообщества и обозначить видимость легитимности действующей украинской власти, заявил президент Владимир Путин, выступая в МИД России на встрече с руководством ведомства. Трансляцию вел РБК.

«То, что предлагают устроители встречи в Швейцарии, лишь еще одна уловка, чтобы отвлечь всеобщее внимание, поменять местами причину и следствие украинского кризиса, пустить дискуссию по ложному следу и в какой-то степени обозначить видимость легитимности действующей исполнительной власти на Украине еще раз», — сказал глава государства.

Путин подчеркнул, что Москву не пригласили на переговоры, а «без участия России, без честного и ответственного диалога с нами выйти на мирное решение на Украине и в целом по глобальной и европейской безопасности невозможно».

Президент сказал, что фундаментальные вопросы, которые лежат в основе текущего кризиса международной безопасности и стабильности, а также «подлинные корни» украинского конфликта в Швейцарии не собираются обсуждать. По его словам, «все сведется к общим разговорам демагогического характера и новому набору обвинений в адрес России».

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15–16 июня 2024 года в Бюргенштоке пройдет мирный саммит. На конференцию изначально пригласили делегации 160 стран, но зарегистрировались только 90 государств и организаций, половина из которых из Европы. От участия в саммите отказались в том числе Китай, Камбоджа, Саудовская Аравия, Мексика и Никарагуа.

Киев намерен вынести на обсуждение три пункта «формулы мира». Остальные ее положения были представлены президентом Украины Владимиром Зеленским в ноябре 2022 года. Он обещал передать Москве наработки по трем пунктам «формулы мира». Россия исключала переговоры на основе этих положений.

В Кремле говорили, что мирную конференцию в Швейцарии нельзя рассматривать как серьезную попытку найти пути урегулирования конфликта, так как «без России обсуждать вопросы безопасности, которые касаются нас, абсолютно бесперспективно».

На конференцию по Украине в Швейцарии зарегистрировались 90 стран
Политика
Бюргеншток

Глава российского МИДа Сергей Лавров призвал «мировое большинство» не поддаваться давлению Запада и отказаться от участия в мирном саммите. По его словам, целью конференции является «не рассмотрение возможностей урегулирования конфликта на Украине», а «выработка и предъявление России неприемлемого ультиматума».

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Георгий Смирнов
Владимир Путин саммит Швейцария
Владимир Путин фото

Владимир Путин

политик, президент России
7 октября 1952 года

Новейшие практики цифрового обслуживания бизнеса

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