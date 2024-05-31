Китай отказался от визита на «саммит мира» по Украине

Пекин поставил условия для посещения саммита и их не выполнили. Пекин ранее предупреждал, что поддержит только встречу, где будет представлена позиция Москвы. Власти России не поддерживают проводимую в Швейцарии конференцию

Си Цзиньпин (Фото: Marko Djurica / Reuters)

Китай не примет участие в июньской конференции по урегулированию конфликта России и Украины, организованной Киевом в Швейцарии, сообщает Reuters со ссылкой на четыре источника.

Пекин отклонил приглашение, поскольку не были выполнены выдвинутые им условия, уточнили три собеседника агентства.

Саммит пройдет 15-16 июня, свое участие подтвердили 80 стран. Делегаты обсудят только наименее спорные темы из украинской «формулы мира»: ядерную и продовольственная безопасности, обмен военнопленных в формате «всех на всех» и возвращение украинских детей, которых вывезли в Россию.

Российская делегация не приглашена.

Киев просил китайского председателя Си Цзиньпина и американского президента Джо Байдена принять участие в конференции. «Пожалуйста, проявите ваше лидерство в приближении мира — действительно мира, а не паузы между ударами. Усилия мирового большинства — это лучшая гарантия выполнения обязательств», — обращался к ним президент Владимир Зеленский. Некоторые лидеры молчат, и это еще хуже, оценил он. Как полагает политик, «лучше знать, что вы враг, чем просто не имеете какого-либо мнения».

Байден пропустит саммит в силу нарастающей предвыборной кампании. Просьбы и требования Киева привели к напряженности в отношениях между двумя странами. Как выяснила Financial Times, в окружении Зеленского опасаются, что США хотят уладить конфликт до ноябрьских выборов, а украинским чиновникам поручили критиковать Байдена за пропуск конференции наравне с Си.

Власти Китая опасаются, что саммит без участия делегации из России станет «потемкинской деревней», сообщала South China Morning Post (SCMP) со ссылкой на источники. Politico выяснило, что Пекин грозил бойкотировать встречу, если Москве приглашения решать все же не отправлять. В противовес этому китайский МИД обещает поддержать конференцию с «равным участием всех сторон».

Российская сторона тоже не поддерживает запланированный саммит и требует от Киева отказаться от стремления вернуть границы 1991 года, приняв «новые территориальные реалии» и признав утрату суверенитета над Крымом, Донбассом, Херсонской и Запорожской областями.