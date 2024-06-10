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Военная операция на Украине ,  
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Еще одна страна отказалась от участия в швейцарском саммите по Украине

Камбоджа отказалась от участия в саммите по Украине из-за отсутствия России
Сюжет
Военная операция на Украине
Хун Сен
Хун Сен (Фото: Ng Han Guan / Getty Images)

Камбоджа не будет участвовать в саммите по урегулированию конфликта на Украине, который пройдет на этой неделе в Швейцарии, передает Khmer Times со ссылкой на председателя сената (верхняя палата парламента) Хун Сена.

Камбоджийские власти считают, что саммит не сможет достичь успеха, поскольку на нем не будет российских представителей, пояснил Хун Сен.

В сообщении на странице Facebook (принадлежит корпорации Meta, чья деятельность признана экстремистской и запрещена в России) Хун Сен отверг обвинения в адрес Китая насчет склонения Камбоджи и других стран к неучастию в конференции. Их выдвигал президент Украины Владимир Зеленский.

«Решение Камбоджи не участвовать в мирном саммите является ее правом, поскольку Камбоджа считает его (саммит. — РБК) неудачным. Присоединятся или нет другие страны — это их право [решать]», — написал политик.

Две страны отказались от участия в швейцарском саммите по Украине
Политика
Бюргеншток

Саммит пройдет 15–16 июня в швейцарском Бюргенштоке. На конференцию приглашены делегации 160 стран, Россия не вошла в их число. «На этом этапе» участие Москвы не нужно, пояснили власти Швейцарии. Российская сторона ранее отвергала возможность участия в мероприятии даже при получении приглашения.

Часть приглашенных на конференцию стран отказалась от участия в ней. Такое решение, в частности, приняли Китай, Саудовская Аравия, Мексика и Никарагуа.

Киев намерен вынести на обсуждение в рамках конференции наименее спорные пункты украинской «формулы мира». Речь идет о ядерной и продовольственной безопасности, обмене военнопленными в формате «всех на всех», а также о возвращении вывезенных в Россию украинских детей. Зеленский обещал передать Москве наработки по этим трем пунктам.

Москва исключает переговоры на основе «формулы мира», которую предложил Зеленский. В Кремле заявили, что будут следить за ходом швейцарской конференции.

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Теги
Камбоджа Украина Военная операция на Украине мирное урегулирование Швейцария

Новейшие практики цифрового обслуживания

Обслуживание счета

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