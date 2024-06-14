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Военная операция на Украине ,  
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На «саммите мира» в Швейцарии Армению представит секретарь Совбеза

Сюжет
Военная операция на Украине
Армен Григорян
Армен Григорян (Фото: А. Кочинян / Wikimedia Commons)

Секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян примет участие в швейцарском саммите «о мире на Украине», сообщает армянское агентство NEWS.am.

Саммит по урегулированию конфликта на Украине пройдет 15–16 июня 2024 года в швейцарском Бюргенштоке. На конференцию изначально пригласили делегации 160 стран, в число которых не вошла Россия. Официальный список участников Берн опубликует 14 июня.

Киев намерен вынести на обсуждение ядерную и продовольственную безопасность, обмен военнопленными и возвращение вывезенных в Россию украинских детей. Президент Украины Владимир Зеленский обещал передать Москве предложения по этим трем пунктам.

Москва исключает переговоры на основе «формулы мира», которую предложил Зеленский. Обсуждение этого вопроса без России в Кремле назвали бессмысленным.

Перед проведением саммита западное сообщество активировало поддержку Киева. 12 июня 2024 года США расширили санкции против России, введя более 300 новых ограничений. На следующий день санкции расширила Великобритания, затем это сделала Канада.

Украина получила заверения, что в конце июня начнутся переговоры о ее приеме в ЕС. Кроме того, лидеры стран G7 договорились предоставить Украине $50 млрд за счет доходов от замороженных российских активов.

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Фото:Denis Balibouse / Reuters

Однако, хотя на конференцию зарегистрировалось 90 стран и организаций, на данный момент число участников снизилось до 78. От участия отказались в том числе Китай, Камбоджа, Саудовская Аравия, Мексика и Никарагуа.

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Теги
саммит Швейцария Украина Армения Совбез

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