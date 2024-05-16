Песков назвал бесперспективной мирную конференцию по Украине в Швейцарии

Дмитрий Песков (Фото: Алексей Майшев / ТАСС)

Мирную конференцию по Украине в Швейцарии нельзя рассматривать как серьезную попытку найти пути урегулирования конфликта в стране, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков в разговоре с «Известиями». Видеофрагмент беседы опубликован на сайте газеты.

Так Песков ответил на вопрос о возможном участии Китая в швейцарских переговорах.

«Без России обсуждать вопросы безопасности, которые касаются нас, абсолютно бесперспективно», — сказал Песков.

Участие Китая в конференции не добавит ей результативности, подчеркнул он. Мероприятие будет «пустой схоластикой», уверен пресс-секретарь Путина.



В начале 2024 года Швейцария объявила о готовности организовать мирную конференцию по Украине. Участники встречи обсудят в том числе «формулу мира» президента Украины Владимира Зеленского, предложенную в 2022 году. План предполагает, в частности, вывод российских войск с украинской территории и возвращение России и Украины к границам 1991 года.

Тогда глава МИД Швейцарии Иньяцио Кассис обратил внимание, что не все пункты плана, предложенного украинским президентом, могут послужить основанием для переговоров враждующих сторон. 10 апреля Берн объявил, что саммит по урегулированию кризиса пройдет 15–16 июня в Бюргенштоке.

Москву не пригласили для участия в конференции «на этом этапе», заявили в МИД Швейцарии. Россия сообщала о своей незаинтересованности в переговорах, пояснили в ведомстве.

Российские политики неоднократно исключали возможность участия Москвы в конференции. В частности, глава МИДа Сергей Лавров заявил, что Швейцария не подходит в качестве площадки для переговорного процесса по Украине из-за своей враждебной позиции. В Китае дали понять, что ждут приглашения России на саммит. Пекин пригрозил бойкотировать переговоры по Украине без участия Москвы.