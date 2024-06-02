Саудовская Аравия отказалась от украинского «саммита мира» ради России
Саудовская Аравия не планирует направлять своих представителей на конференцию по урегулированию российско-украинского конфликта, которую Киев организует в Швейцарии. Об этом сообщает немецкое агентство dpa со ссылкой на дипломатические источники.
Такое решение приняли исходя из того, что Россия не примет участие в саммите.
В субботу, 1 июня, планировался визит украинского президента Владимира Зеленского в Саудовскую Аравию. Он планировал призвать королевство к участию в саммите, встретившись с наследным принцем и фактическим правителем страны Мухаммедом бен Салманом, однако приезд политика отложили до завершения конференции.
Саудовская Аравия рассматривает США как одного из ближайших союзников, поддерживая, вместе с тем, теплые отношения с Россией, напоминает dpa. Королевство не раз предлагало свое посредничество для урегулирования конфликта.
Саммит пройдет 15 и 16 июня в швейцарском городе Бюргеншток, свое участие подтвердили 106 стран.
Зеленский за последний год дважды прилетал в королевство, в последний раз — в марте. Стороны тогда обсудили организацию саммита в Швейцарии и готовность Саудовской Аравии внести свой вклад в достижение прочного мира.
От участия в конференции отказался Китай, поскольку организаторы не выполнили поставленные им условия. Пекин прежде не раз обещал поддержать только те саммиты, где будут представлены обе стороны конфликта.
О позиции Китая стало известно 31 мая, в тот же день состоялись переговоры Китая и Саудовской Аравии, на которой стороны обсудили конфликт Украины и России. Представители обеих стран заключили, что решение ситуации должно обсуждаться при участии всех сторон и с дискуссией по разным предложениям.
Зеленский затем обвинил Китай в попытке помешать организации саммита, убеждая другие страны не участвовать в конференции. На саммите обсудят наименее спорные темы предложения Киева по урегулированию: ядерная и продовольственная безопасность, обмен военнопленными в формате «всех на всех» и возвращение украинских детей, которых вывезли в Россию.
Российские власти отказываются обсуждать составленный Украиной план, требуя отказаться от намерений выйти к границам 1991 года и предлагая признать «реалии на земле» — приняв утрату суверенитета над Донбассом, Крымом, Херсонской и Запорожской областями.
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