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Двух украинских пограничников приговорили в Крыму за угон судна

Статуя Фемиды в здании Верховного суда Крыма
Статуя Фемиды в здании Верховного суда Крыма (Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости)

Верховный суд Крыма в понедельник признал двух сотрудников Государственной пограничной службы Украины виновными в угоне российского рыболовного судна с экипажем, сообщила пресс-служба суда.

Двое мужчин, имена которых не называются, получили по 17 лет лишения свободы с отбыванием первых трех лет в тюрьме, а оставшегося срока — в исправительной колонии строгого режима.

По информации источника «РИА Новости», речь идет о задержании в 2018 году траулера «Норд» пограничной службой Украины в Азовском море по подозрению в нарушении правил пересечения госграницы.

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Подсудимым вменялось нарушение ч. 3 ст. 211 и ч. 2 ст. 126 Уголовного кодекса — угон судна и похищение человека.

По версии следствия, будучи сотрудниками пограничной службы Украины, обвиняемые в марте 2018 года захватили в Азовском море российское рыболовное судно с членами экипажа. Затем, угрожая оружием, они принудительно конвоировали российский траулер в Бердянский морской торговый порт.

В отношении капитана «Норда» Владимира Горбенко тогда было возбуждено уголовное дело, а управление ФСБ в Крыму завело свое расследование против украинских пограничников, задержавших «Норд».

Москва требовала от Киева освободить моряков и вернуть траулер законному владельцу. Правительство Украины поддержало предложение Министерства инфраструктуры о прекращении транзита и судоперевозки по территории страны под российским флагом.

Горбенко вернулся домой десять месяцев спустя. Остальных членов экипажа освободили раньше.

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Теги
Крым Азовское море судно приговор пограничники

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