Песков назвал правомерными действия России в Азовском море

Ситуация в Азовском море внимательно отслеживается, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, сообщает корреспондент РБК.

«В строгом соответствии с международным морским правом, международным законодательством могут приниматься меры для защиты интересов мореплавателей, российских физических и юридических лиц», — сказал представитель Кремля.

Он добавил, что задержания Россией судов, следующих в украинские порты, выполняются в соответствии с законодательством. «Проверочные действия допустимые», — подчеркнул он.

15 ноября Госпогранслужба Украины сообщила, что задержаны 15 судов за посещение портов Крыма. Член комитета по обороне и безопасности Совфеда Франц Клинцевич назвал эту ситуацию «беспределом». Он указал, что Россия «буквально в минуты» способна перекрыть Азовское море для любого украинского судна.

Ситуация в Азовском море обострилась после задержания Украиной крымского судна «Норд». Пресс-секретарь Госпогранслужбы Украины Олег Слободян заявлял, что российские пограничники задержали в Азовском море около 150 украинских судов.