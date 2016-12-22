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Москва потребовала от Киева «немедленно освободить» экипаж судна «Норд»
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Москва потребовала от Киева «немедленно освободить» экипаж судна «Норд»
Политика, 16:24
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Москва потребовала от Киева «немедленно освободить» экипаж судна «Норд»

Москва потребовала от Киева немедленно освободить членов экипажа судна «Норд» и вернуть его законному владельцу. Об этом заявила журналистам на брифинге официальный представитель МИД России Мария Захарова, передает корреспондент РБК.

По словам Захаровой, задержание экипажа является «очередной провокационной выходкой украинских властей в отношении граждан России». «Применительно к экипажу судна украинские пограничники действовали просто как сомалийские пираты. Экипаж судна имел все необходимые документы для осуществления рыбного промысла в акватории Азовского моря и работал в строгом соответствии с действующими правилами рыболовства», — отметила представительница российского министерства.

По словам Захаровой, Москва рассматривает акцию Киева как попытку отомстить жителям Крыма за их выбор в пользу присоединения к России в марте 2014 года.

Судно «Норд» было остановлено украинскими пограничниками 25 марта в 15 милях от Обиточной косы (на северном берегу Азовского моря). Во время проверки было установлено, что судно зарегистрировано в Крыму, который власти Украины считают своей, но временно оккупированной территорий. Также украинские пограничники отметили, что у членов экипажа судна были российские паспорта, выданные в Керчи. В Госпогранслужбе Украины заявили, что члены экипажа судна нарушили «порядок выезда из временно оккупированной территории Украины».

Судно с экипажем доставлено в порт Бердянска. В отношении россиян на судне были составлены административные протоколы.

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Ранее владелец «Норда» направил письмо в российский МИД с просьбой о помощи. УФСБ по Крыму возбудило уголовное дело по ст. 211 УК России (угон судна воздушного или водного транспорта либо железнодорожного подвижного состава) против экипажа Госпогранслужбы Украины, который задержал «Норд».

Теги: МИД России , Киев , Судно , Крым
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