Экипаж судна «Норд» обменяли на украинских моряков

Семь российских моряков с судна «Норд», задержанного еще весной, обменяли на семерых украинцев в рамках соглашения между Москвой и Киевом. На Украине остался капитан «Норда», против которого заведено уголовное дело

Фото: dpsu.gov.ua

Об обмене моряков объявила российский омбудсмен Татьяна Москалькова. По ее словам, обмен прошел по схеме «семь на семь», и моряки «Норда» вернулись в Крым. При этом капитан судна Владимир Горбенко по-прежнему остается на Украине, сообщает агентство ТАСС.

В обратную сторону из России отправились моряки с украинского судна «ЯМК-0041», задержанного у берегов Крыма в мае за незаконный промысел рыбы.

Решению предшествовали переговоры Москальковой с ее украинской коллегой Людмилой Денисовой. 29 октября российский омбудсмен говорила, что достичь каких-то результатов не удалось. Во вторник же она сказала, что «дорога протоптана». «На Украине есть, с кем договариваться, есть, с кем работать», — сказала Москалькова.

Что касается Горбенко и капитана «ЯМК-0041», то их судьбу будут обсуждать в том числе и с европейским институтом омбудсменов, сообщает агентство «РИА Новости». «Вычерчиваем дорожную карту решения этого вопроса», — добавила российский омбудсмен.

Пресс-секретарь владельца судна — Керченского рыбколхоза имени 1 мая Анна Шевелева рассказала РБК, что им не сообщили никаких подробностей обмена, в настоящее время она еще не смогла связаться с моряками «Норда».

Украинские пограничники задержали российское рыболовецкое судно «Норд» в Азовском море в конце марта. Судно арестовали и отбуксировали в Бердянск, а у членов экипажа отобрали паспорта и запретили им покидать судно. Против капитана «Норда» Горбенко на Украине завели уголовное дело, обвинив в нарушении порядка въезда «на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее с целью причинения вреда интересам государства».

6 апреля Херсонский городской суд заключил его под стражу на два месяца с возможностью внесения залога, а потом отпустили под личное обязательство являться к следователю по первому требованию. 29 августа управляющий партнер адвокатского объединения, представляющего интересы рыбаков, Максим Могильницкий сообщил о закрытии дел о привлечении экипажа «Норда» к административной ответственности.