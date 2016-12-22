На Азове создали штаб для борьбы с «пиратскими действиями» Украины

Для обеспечения безопасности рыболовецких судов в Азовском море Росрыболовство создало оперативный штаб. Об этом сообщается на сайте федерального агентства. Данные меры были приняты после задержания украинскими пограничниками российского судна «Норд».

Задача штаба — координация рыбаков, выходящих в море, с пограничными управлениями ФСБ по Ростовской области, Краснодарскому краю и Республике Крым. Рыбопромышленникам рекомендовано сообщать о выходе судов в Азовское море и их перемещении в акватории.

Кроме того, в Азовском море на постоянном дежурстве будет находиться судно пограничного управления ФСБ, с которым рыбаки в случае ЧП смогут выйти на связь на определенной частоте.

«Таким образом обеспечивается эффективный мониторинг местонахождения российских рыболовных судов, оперативная связь с судовладельцами и капитанами, и, соответственно, быстрое реагирование на тревожные сигналы», — говорится в сообщении Росрыболовства.

Судно «Норд», принадлежащее Керченскому рыбколхозу имени 1 мая, украинские пограничники задержали в Азовском море 25 марта. На борту находились десять человек. Судно приписано к Крыму, который Украина считает временно оккупированной территорией. Судно доставили в порт Бердянска и арестовали.

У команды отобрали российские паспорта. В отношении экипажа составили протоколы о нарушении правил выезда из региона. Капитану предъявили обвинения по ст. 332-1 УК Украины (нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее с целью причинения вреда интересам государства).

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что «применительно к экипажу судна украинские пограничники действовали просто как сомалийские пираты».

Россия потребовала отпустить экипаж, а судно вернуть законному владельцу. МИД России вызвал временного поверенного в делах Украины, ему был выражен протест в связи со сложившейся ситуацией.