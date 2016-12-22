Украинский суд оштрафовал моряков российского судна «Норд»

Каждого члена экипажа российского сейнера «Норд», задержанного в Азовском море украинскими властями, суд оштрафовал на 3 — 3,4 тыс. гривен. Экипажу предстоит принять участие в процессе против капитана

Фото: Государственная пограничная служба Украины

Суд в Мариуполе постановил наказать штрафом членов экипажа задержанного в Азовском море российского судна «Норд», сообщает «Крыминформ» со ссылкой на представителя судовладельца Анну Шевелеву.

«Восьмерым членам экипажа вынесен приговор. Дело одного (девятого) члена экипажа — поварихи — было рассмотрено заочно, 3 апреля. Ей также назначен штраф в виде 3,4 тысячи гривен (около 7,5 тысячи рублей) плюс около 350 гривен сборов (772 рубля). Почему раньше рассмотрено дело — не знаю, возможно, потому что женщина, потому что не матрос. Но она все время была на судне с ребятами, никуда не уходила. Говорила, что ей нужно их кормить», — рассказала Шевелева.

По ее словам, остальные члены экипажа оштрафованы на 3 — 3,4 тысячи гривен (6,6 — 7,5 тысячи рублей) каждый. Им разрешили покинуть судно, на котором невозможно находиться из-за гниющего улова. «Морепродукты все еще находятся на судне, никаких подвижек по этому вопросу нет. (Экипаж) не на судне, находится в Мариуполе, и 10 апреля он должен явиться в СБУ и давать показания по уголовному делу, которое возбуждено против капитана», — добавила Шевелева.​

Ранее 6 апреля Херсонский городской суд заключил под стражу на два месяца с возможностью внесения залога капитана сейнера «Норд» Владимира Горбенко. Суд вменил россиянину нарушение порядка въезда «на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее с целью причинения вреда интересам государства». Наказание по этой статье УК Украины подразумевает лишение свободы на срок до пяти лет и конфискацию транспортного средства».

Как уточнила в разговоре с ТАСС пресс-секретарь украинской прокуратуры Крыма (входит в структуру Генпрокуратуры Украины) Татьяна Тихончик, под стражей капитан судна будет находится до 31 мая, залоговая сумма составляет 35,24 тыс. гривен (около $1,35 тыс.).