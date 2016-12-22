Ваш браузер использует блокировщик рекламы
Он мешает корректной работе сайта.
Добавьте www.rbc.ru в белый список. Как это сделать.
ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteКриптоАвтоНедвижимостьСтильСпортИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2017Премия РБК СПб 2017C·News
Pink
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Дальний Восток
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 58,43 57,67 EUR Нал. 71,71 70,84 USD Бирж. 58,18 +0,46 EUR Бирж. 71,38 +0,76 USD ЦБ. 57,83 +0,25 EUR ЦБ. 70,71 +0,11 EUR/USD 1,23 +0,00 BTC/USD Бирж. 6830,10 +75,10 MOEX 2281,23 -0,65% RTS 1236,48 -1,36% Brent 66,93 -2,29% DJIA 23932,76 -2,34% Nasdaq 6915,11 -2,28% FTSE 7183,64 -0,22%
Украинский суд оштрафовал моряков российского судна «Норд»
Лента новостей
Макмастер передал дела новому советнику Трампа по нацбезопасности Болтону 04:36, Политика Шесть человек стали жертвами пожара в Приморье 04:18, Общество Арнольд Шварцнеггер выписался из больницы после операции 03:45, Общество Макгрегора освободили из-под ареста за атаку автобуса с Нурмагомедовым 03:23, Общество ВВС Сирии возобновили атаки на последний оплот оппозиции в Восточной Гуте 03:01, Политика Трамп распорядился прекратить политику «поймал — выпустил» для нелегалов 02:34, Политика МИД России пообещал «жесткий» ответ на санкции США 02:33, Политика Facebook допустил платный отказ от рекламной рассылки 02:00, Технологии и медиа В Дамаске у мечети произошел теракт 01:21, Политика Самым богатым человеком Европы стал президент Louis Vuitton Бернар Арно 01:11, Финансы Дерипаска назвал основания для санкции против него смешными и абсурдными 00:57, Политика МЧС предупредило о сильном ветре в Москве 00:51, Общество СМИ узнали о готовности Фонда Сороса вложиться в биткоин 00:46, Финансы В Киеве связали «Северный поток-2» с угрозой большой войны на Украине 00:22, Политика Володин предложил поддержать попавших под санкции бизнесменов 00:19, Политика Стратегии российских экспортеров: за какие рынки борются производители 06 апр, 23:53, Партнерский материал Россия уличила Великобританию в мотивах «скрывать» информацию о Скрипалях 06 апр, 23:41, Политика Глава МВД Украины заявил о подготовке к «деоккупации» Донбасса 06 апр, 22:57, Политика Опровержимые доказательства: как «новичок» привел британцев под Саратов 06 апр, 22:49, Политика В МИДе увидели в санкциях США удар по простым американцам 06 апр, 22:44, Политика Племянница Скрипаля прокомментировала отказ Великобритании выдать ей визу 06 апр, 22:11, Политика В Белом доме не сочли санкции помехой встрече Путина и Трампа 06 апр, 22:08, Политика СКА проиграл второй матч подряд в полуфинале Кубка Гагарина 06 апр, 22:03, Спорт Костин назвал причину своего «наказания» санкциями США 06 апр, 21:51, Бизнес Дуров заявил об отсутствии у него гражданства Великобритании 06 апр, 21:39, Общество Кадыров выступил против блокировки Telegram 06 апр, 21:24, Технологии и медиа Reuters узнал о ночных рейсах из Ростова в Сирию с «людьми в камуфляже» 06 апр, 21:15, Общество У Хабиба Нурмагомедова в третий раз сменился соперник по титульному бою 06 апр, 21:06, Спорт
Украинский суд оштрафовал моряков российского судна «Норд»
Политика, 04:37
0
Украинский суд оштрафовал моряков российского судна «Норд»
Каждого члена экипажа российского сейнера «Норд», задержанного в Азовском море украинскими властями, суд оштрафовал на 3 — 3,4 тыс. гривен. Экипажу предстоит принять участие в процессе против капитана
Фото: Государственная пограничная служба Украины

Суд в Мариуполе постановил наказать штрафом членов экипажа задержанного в Азовском море российского судна «Норд», сообщает «Крыминформ» со ссылкой на представителя судовладельца Анну Шевелеву.

«Восьмерым членам экипажа вынесен приговор. Дело одного (девятого) члена экипажа — поварихи — было рассмотрено заочно, 3 апреля. Ей также назначен штраф в виде 3,4 тысячи гривен (около 7,5 тысячи рублей) плюс около 350 гривен сборов (772 рубля). Почему раньше рассмотрено дело — не знаю, возможно, потому что женщина, потому что не матрос. Но она все время была на судне с ребятами, никуда не уходила. Говорила, что ей нужно их кормить», — рассказала Шевелева.

По ее словам, остальные члены экипажа оштрафованы на 3 — 3,4 тысячи гривен (6,6 — 7,5 тысячи рублей) каждый. Им разрешили покинуть судно, на котором невозможно находиться из-за гниющего улова. «Морепродукты все еще находятся на судне, никаких подвижек по этому вопросу нет. (Экипаж) не на судне, находится в Мариуполе, и 10 апреля он должен явиться в СБУ и давать показания по уголовному делу, которое возбуждено против капитана», — добавила Шевелева.​

Суд на Украине арестовал капитана российского судна «Норд»
Политика

Ранее 6 апреля Херсонский городской суд заключил под стражу на два месяца с возможностью внесения залога капитана сейнера «Норд» Владимира Горбенко. Суд вменил россиянину нарушение порядка въезда «на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее с целью причинения вреда интересам государства». Наказание по этой статье УК Украины подразумевает лишение свободы на срок до пяти лет и конфискацию транспортного средства».

Аксенов призвал к жесткому ответу на арест Украиной «Норда»
Общество

Как уточнила в разговоре с ТАСС пресс-секретарь украинской прокуратуры Крыма (входит в структуру Генпрокуратуры Украины) Татьяна Тихончик, под стражей капитан судна будет находится до 31 мая, залоговая сумма составляет 35,24 тыс. гривен (около $1,35 тыс.).

Автор: Владислав Гордеев.
Теги: Штрафы , моряки , Приговор
Главное
Трамп распорядился прекратить политику «поймал — выпустил» для нелегалов Политика
Материалы по теме
Суд на Украине арестовал капитана российского судна «Норд» Политика
Судовладелец заявил об отправке экипажа «Норда» на суд в Мариуполь Общество
Аксенов призвал к жесткому ответу на арест Украиной «Норда» Общество
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Дальний Восток
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2018
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться Отменить подписку
×
Ваш браузер устарел
Пожалуйста, обновите его или установите новый.
Ваш браузер не обновлялся уже несколько лет. За это время некоторые сайты стали использовать новые технологии, которые он не поддерживает и не может корректно отобразить страницу. Чтобы это исправить, попробуйте установить новый браузер.