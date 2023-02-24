Украина денонсировала договор с Россией о сотрудничестве в Азовском море

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Верховная рада денонсировала договор с Россией о сотрудничестве в использовании Азовского моря и Керченского пролива. Об этом в своем телеграм-канале сообщил депутат украинского парламента Ярослав Железняк.

«Парламент денонсировал все договоры с Российской Федерацией по Азовскому морю! [Законопроект] № 0182 — денонсация договора между Украиной и Российской Федерацией о сотрудничестве в использовании Азовского моря и Керченского пролива», — говорится в сообщении Железняка. Он уточнил, что за это решение проголосовали 303 депутата.

Также Украина вышла из соглашения о создании Черноморской группы военно-морского сотрудничества.

Договор о сотрудничестве в использовании Азовского моря и Керченского пролива был подписан в 2003 году. Он ограничивал проход торговых и военных судов в море под флагами третьих государств. Соглашение о создании Черноморской группы было подписано в апреле 2001 года в Стамбуле. В обязанности группы входят обеспечение безопасности в Черном море, проведение совместных учений и операций по защите окружающей среды.

Украина после начала военной спецоперации России денонсировала несколько двусторонних договоренностей. В их числе — соглашение о сотрудничестве в изучении космоса, соглашение об учреждении Международного центра научной и технической информации, соглашение об избежании двойного налогообложения доходов и имущества и предупреждении уклонений от уплаты налогов.