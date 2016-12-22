Власти Украины прояснили судьбу капитана арестованного траулера «Норд»

Увезенный в неизвестном направлении капитан траулера «Норд» Владимир Горбенко оказался в херсонском управлении СБУ. В отношении него суд собирается избрать меру пресечения

Владимир Горбенко (Фото: NTV)

Капитан арестованного в Азовском море российского рыболовецкого траулера «Норд» Владимир Горбенко доставлен в Херсон в местное управление Службы безопасности Украины (СБУ). Об этом сообщил агентству «Интерфакс-Украина» помощник главы Государственной пограничной службы страны Олег Слободян.

«Мы обеспечили его сопровождение до управления СБУ в Херсонской области, в дальнейшем именно сотрудники Службы безопасности в рамках компетенции будут обеспечивать процессуальные действия», — приводит агентство слова главы погранслужбы.

О том, что Горбенко доставлен в управление СБУ в Херсоне, подтвердила «РИА Новости» пресс-секретарь прокуратуры Автономной Республики Крым (структура в составе Генпрокуратуры Украины) Татьяна Тихончик. Она уточнила, что капитан доставлен в Херсон по распоряжению суда и ожидает избрания меры пресечения.

В среду, 4 апреля, пресс-секретарь владельца судна, керченского Рыболовецкого колхоза имени 1 Мая, Анна Шевелева сообщила РБК, что капитана Горбенко пограничники увезли в неизвестном направлении. «Адвокатов об этом не известили. Где он сейчас, мы не знаем. Связи с ним нет», — рассказала она.

Российское рыболовецкое судно «Норд» с припиской в Крыму, который Киев считает временно оккупированной территорией, было задержано в Азовском море 25 марта за нарушение правил пересечения госграницы в связи с заходом в крымские порты. В настоящее время «Норд» стоит под арестом в украинском порту Бердянск. Экипаж находится на борту, у всех членов команды отобрали паспорта.

Ранее Москва потребовала у Киева немедленно отпустить экипаж «Норда», а судно вернуть законному владельцу. В среду, 4 апреля, генконсульство России в Харькове сообщило, что подвижек в деле траулера нет, передает ТАСС.