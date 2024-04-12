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Военная операция на Украине ,  
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В ДНР заявили о продвижении войск под Марьинкой

Советник главы ДНР Кимаковский: войска России серьезно продвигаются у Марьинки
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Станислав Красильников / РИА Новости
Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Российские силы существенно продвигаются под Марьинкой в Донецкой народной республике (ДНР), это открывает оперативный простор сразу в нескольких направлениях, заявил «РИА Новости» советник главы региона Игорь Кимаковский.

«Серьезное продвижение у нас идет под Марьинкой. И это тоже положительный результат. Почему? Потому что с Марьинки у нас открывается оперативный простор на несколько направлений, в том числе в сторону Курахово — ближайшей конституционной границы Донецкой народной республики», — сказал он.

В законе о принятии ДНР в состав России сказано, что пределы территории региона «определяются границами территории Донецкой народной республики», установленными ее конституцией «на день ее образования и на день принятия в Российскую Федерацию». В конституции республики они были обозначены в пределах Донецкой области Украины.

Наступательные бои также идут между Марьинкой и Авдеевкой, добавил Кимаковский.

В ДНР сообщили о быстром продвижении российских войск под Авдеевкой
Политика
Фото:Станислав Красильников / РИА Новости

Марьинка расположена к юго-западу от Донецка. Глава Минобороны России Сергей Шойгу доложил президенту Владимиру Путину о взятии города под полный контроль в конце декабря 2023 года. О взятии Авдеевки под контроль он сообщил главе государства в феврале 2024 года. В конце того же месяца глава ДНР Денис Пушилин объявил о полной зачистке города.

В марте Минобороны регулярно заявляло об улучшении позиций на авдеевском направлении. В начале апреля советник главы ДНР Ян Гагин сказал, что российские войска быстро продвигаются в этом направлении. Минобороны в последние месяцы отчиталось о взятии сел Орловка, Тоненькое, Новгородское, Уманское под Авдеевкой. В апреле между Марьинкой и Авдеевкой было взято село Водяное.

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Теги
ДНР продвижение Марьинка наступление
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