Российские военные объявили о взятии Водяного в ДНР
Подразделения российской группировки войск «Центр» на авдеевском направлении взяли под контроль населенный пункт Водяное и заняли более выгодные рубежи, сообщило Минобороны России в своем телеграм-канале.
Село Водяное расположено в Ясиноватском районе Донецкой области. По состоянию на 2001 год численность его населения составляла 319 человек.
Военное ведомство сообщило, что российские военные ударами авиации, огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем нанесли поражение шести бригадам ВСУ и отразили 39 контратак украинских сил в районах населенных пунктов Семеновка, Новгородское, Бердычи, Тоненькое, Уманское и Первомайское в Донецкой народной республике (ДНР).
Всего за неделю на авдеевском направлении ВСУ потеряли более 1,695 тыс. военнослужащих, три танка, 15 боевых бронированных машин, 23 автомобиля и 19 орудий полевой артиллерии.
назвал «очень сложной» ситуацию близ Часова Яра на севере Донецкой области. По словам советника главы ДНР Игоря Кимаковского, российские военные вышли к жилым домам в этом городе. Еще один советник Дениса Пушилина Ян Гагин заявил о быстром продвижении российский войск вперед по авдеевскому направлению. По его словам, ВСУ ежедневно теряют там укрепрайоны.
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