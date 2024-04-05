Российские военные объявили о взятии Водяного в ДНР

Под контроль России перешло село Водяное в ДНР, сообщили в Минобороны. По состоянию на 2001 год численность его населения составляла 319 человек

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Подразделения российской группировки войск «Центр» на авдеевском направлении взяли под контроль населенный пункт Водяное и заняли более выгодные рубежи, сообщило Минобороны России в своем телеграм-канале.

Село Водяное расположено в Ясиноватском районе Донецкой области. По состоянию на 2001 год численность его населения составляла 319 человек.

Военное ведомство сообщило, что российские военные ударами авиации, огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем нанесли поражение шести бригадам ВСУ и отразили 39 контратак украинских сил в районах населенных пунктов Семеновка, Новгородское, Бердычи, Тоненькое, Уманское и Первомайское в Донецкой народной республике (ДНР).

Всего за неделю на авдеевском направлении ВСУ потеряли более 1,695 тыс. военнослужащих, три танка, 15 боевых бронированных машин, 23 автомобиля и 19 орудий полевой артиллерии.