Минобороны России сообщило об улучшении позиций на авдеевском направлении

Минобороны сообщило об улучшении позиций на авдеевском направлении

Фото: Александр Полегенько / ТАСС

Российские войска улучшили позиции на авдеевском направлении и отразили 10 контратак четырех бригад Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районах населенных пунктов Новгородское, Уманское, Тоненькое, Семеновка, Первомайское и Бердычи в ДНР, говорится в сводке Минобороны.

По данным ведомства, за минувшие сутки ВСУ потеряли до 120 военнослужащих, шесть танков, две боевые бронированные машины и два автомобиля.

Российские войска также поразили самоходную артиллерийскую установку «Акация», гаубицу Д-20, противотанковую пушку «Рапира» и радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы AN/TPQ-48 противника, добавили в Минобороны.

21 марта ведомство отчиталось о взятии под контроль села Тоненькое и железнодорожной платформой Алебастровая на перегоне Курдюмовка — Артемовск.