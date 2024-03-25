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Военная операция на Украине ,  
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Минобороны сообщило об улучшении позиций на авдеевском направлении

Минобороны России сообщило об улучшении позиций на авдеевском направлении
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Александр Полегенько / ТАСС
Фото: Александр Полегенько / ТАСС

Российские войска улучшили позиции на авдеевском направлении и отразили 10 контратак четырех бригад Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районах населенных пунктов Новгородское, Уманское, Тоненькое, Семеновка, Первомайское и Бердычи в ДНР, говорится в сводке Минобороны.

По данным ведомства, за минувшие сутки ВСУ потеряли до 120 военнослужащих, шесть танков, две боевые бронированные машины и два автомобиля.

Российские войска также поразили самоходную артиллерийскую установку «Акация», гаубицу Д-20, противотанковую пушку «Рапира» и радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы AN/TPQ-48 противника, добавили в Минобороны.

21 марта ведомство отчиталось о взятии под контроль села Тоненькое и железнодорожной платформой Алебастровая на перегоне Курдюмовка — Артемовск.

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Накануне советник главы ДНР Игорь Кимаковский сообщал о взятии под огневой контроль нескольких дорог под Авдеевкой, которые ВСУ использовали для снабжения. Из самого населенного пункта украинские войска отошли в ночь на 17 февраля из-за риска окружения. Бои за Авдеевку происходили с октября 2023 года.

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