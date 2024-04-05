В ДНР сообщили о быстром продвижении российских войск под Авдеевкой

Российские войска быстро идут вперед по авдеевскому направлению, Вооруженные силы Украины (ВСУ) теряют укрепрайоны на этих территориях ежедневно. Об этом сообщил советник главы ДНР Ян Гагин в интервью «РИА Новостям».

«Каждый день мы получаем сообщения о взятии или уничтожении очередного укрепрайона противника, либо о взятии очередного населенного пункта», — заявил агентству Гагин.

Быстрое продвижение российских военных в районе Авдеевки Гагин связал с тем, что ВСУ не были готовы к отступлению в этом районе.

По словам советника Дениса Пушилина, украинские войска считали Авдеевску «последней крепостью, которую они никогда не сдадут». Вокруг населенного пункта у ВСУ не было запасных линий обороны, поэтому ураинские части отступают в неподготовленные районы, на которых у них не получается надолго закрепиться, добавил Гагин.

Бои за Авдеевку шли с осени 2023 года. В феврале 2024-го глава Минобороны России Сергей Шойгу доложил президенту Владимиру Путину о взятии под контроль российских войск населенного пункта. По словам министра, военные заняли территорию площадью 31,75 кв. км. О полной зачистке города объявили в конце февраля.

Киев объяснил решение о выводе войск усилиями по сбережению жизней солдат, недопущению окружения и переходом к более выгодным рубежам, а также «искусственным дефицитом вооружений».

В марте Минобороны регулярно заявляло об улучшении позиций войск на Авдеевском направлении. Также за последний месяц в ведомстве отчитались о взятии нескольких сел в районе города, среди них: Орловка, Тоненькое, Новгородское, Уманское.