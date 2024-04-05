 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

В ДНР сообщили о быстром продвижении российских войск под Авдеевкой

Советник главы ДНР Гагин: российские войска быстро продвигаются под Авдеевкой
Сюжет
Военная операция на Украине

Российские войска быстро идут вперед по авдеевскому направлению, Вооруженные силы Украины (ВСУ) теряют укрепрайоны на этих территориях ежедневно. Об этом сообщил советник главы ДНР Ян Гагин в интервью «РИА Новостям».

«Каждый день мы получаем сообщения о взятии или уничтожении очередного укрепрайона противника, либо о взятии очередного населенного пункта», — заявил агентству Гагин.

Быстрое продвижение российских военных в районе Авдеевки Гагин связал с тем, что ВСУ не были готовы к отступлению в этом районе.

По словам советника Дениса Пушилина, украинские войска считали Авдеевску «последней крепостью, которую они никогда не сдадут». Вокруг населенного пункта у ВСУ не было запасных линий обороны, поэтому ураинские части отступают в неподготовленные районы, на которых у них не получается надолго закрепиться, добавил Гагин.

Минобороны сообщило об улучшении позиций на авдеевском направлении
Политика
Фото:Александр Полегенько / ТАСС

Бои за Авдеевку шли с осени 2023 года. В феврале 2024-го глава Минобороны России Сергей Шойгу доложил президенту Владимиру Путину о взятии под контроль российских войск населенного пункта. По словам министра, военные заняли территорию площадью 31,75 кв. км. О полной зачистке города объявили в конце февраля.

Киев объяснил решение о выводе войск усилиями по сбережению жизней солдат, недопущению окружения и переходом к более выгодным рубежам, а также «искусственным дефицитом вооружений».

В марте Минобороны регулярно заявляло об улучшении позиций войск на Авдеевском направлении. Также за последний месяц в ведомстве отчитались о взятии нескольких сел в районе города, среди них: Орловка, Тоненькое, Новгородское, Уманское.

В ДНР сообщили о быстром продвижении российских войск под Авдеевкой
В ДНР сообщили о быстром продвижении российских войск под Авдеевкой

Паводок превратил Химки в Венецию. Видео

Крокодила задерджали на границе с Казахстаном. Видео

ФСБ задержало новых фигурантов дела о теракте в Крокусе

Новый фильм Гая Ричи не получил прокатного удостоверения в России

Киргизия отключила карты МИР. Объяснение

Рублю предсказали ослабление к концу года. Каким будет курс?

Биржевые цены на кофе на максимуме за 16 лет. Чего боятся трейдеры?
Теги
ДНР Авдеевка Военная операция на Украине
Материалы по теме
В ДНР заявили об огневом контроле путей снабжения ВСУ под Авдеевкой
Политика
Минобороны сообщило об улучшении позиций на авдеевском направлении
Политика
Минобороны сообщило об уничтожении танка Abrams на авдеевском направлении
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 5 апреля
EUR ЦБ: 100,07 (+0,64) Инвестиции, 04 апр, 16:43 Курс доллара на 5 апреля
USD ЦБ: 92,31 (-0,08) Инвестиции, 04 апр, 16:43
В Одесской области прогремели взрывы Политика, 04:22
Полиция арестовала мужчину с мачете у резиденции президента Аргентины Общество, 04:07
В США обнародовали обещание НАТО в 1992-м не вмешиваться в дела России Политика, 03:32
В ДНР сообщили о быстром продвижении российских войск под Авдеевкой Политика, 03:26
Минпросвещения опубликовало обновленный проект расписания ЕГЭ на 2024 год Общество, 03:04
Сооснователь «Квартала 95» раскритиковал «отмену» русской культуры Политика, 02:48
США подготовят новое предложение по обмену Уилана и Гершковича Политика, 02:45
Тайм-менеджмент: как больше успевать
За 5 дней вы пересмотрите свой подход к планированию и научитесь разным инструментам тайм-менеджмента
Подробнее
Ростовский губернатор сообщил об уничтожении более 40 целей над регионом Политика, 02:17
Губернатор Ростовской области сообщил о массированной атаке дронов Политика, 01:39
Захарова заявила о нежелании России «церемониться» с партнерами Украины Политика, 01:26
Напавший на Чибиса мужчина объяснил свой поступок «голосом в голове» Политика, 01:16
Помощница Делимханова рассказала, что вез в автомобиле племянник сенатора Общество, 01:06
В Воронежской области объявили опасность атаки дронов Политика, 00:47
Врачи назвали тяжелым состояние мурманского губернатора Политика, 00:42