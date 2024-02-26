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Военная операция на Украине ,  
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Пушилин сообщил о полной зачистке Авдеевки

Глава ДНР Пушилин сообщил о полной зачистке Авдеевки
Сюжет
Военная операция на Украине
Авдеевка не разминирована до конца, но войска продвинулись, украинских военных в ней нет, сообщил Пушилин. ВСУ отступили из города около десяти дней назад, чтобы избежать окружения, больших потерь и плена
Авдеевка
Авдеевка (Фото: Станислав Красильников / РИА Новости)

Территория Авдеевки полностью зачищена, российские войска продвигаются дальше, заявил в эфире «Первого канала» глава региона Денис Пушилин.

«Исходя из той информации, которая у меня есть, исходя из того, что там очень много уже объектов проверено, и с учетом того, что наши подразделения двинулись уже дальше, то да, Авдеевка зачищена. Но это не значит, что разминирована и там нет никаких опасностей», — сказал он в ответ на вопрос, можно ли говорить о полной зачистке (цитата по «РИА Новости»).

Пушилин сообщил о полной зачистке Авдеевки
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Авдеевка — город в Донецкой области, расположенный в 10 км к северу от Донецка. По состоянию на начало 2022 года там проживали 31,7 тыс. человек.

Интенсивные бои за Авдеевку шли с октября 2023 года. Украинские войска отступили из Авдеевки около десяти дней назад, к 17 февраля. Киев объяснял это решение усилиями по сбережению жизней солдат, недопущению окружения и переходом к более выгодным рубежам, а также «искусственным дефицитом вооружений».

«Противник был отброшен с занимаемых позиций более чем на 10 км. Российские войска продолжают наступление на своих направлениях», — доложил президенту Владимиру Путину командующий группировкой «Центр» Андрей Мордвичев.

«По всей вероятности, по моему мнению, конечно же, мы будем его [город] восстанавливать», — говорил Пушилин. По его словам, предстоит большая работа по уничтожению мин и разбору завалов, гражданские и социальные службы смогут приступить к работе, когда «линия фронта будет отодвинута на должное расстояние».

Пушилин сообщил о полной зачистке Авдеевки
Пушилин сообщил о полной зачистке Авдеевки

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Авдеевка Денис Пушилин
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