Пушилин сообщил о полной зачистке Авдеевки
Территория Авдеевки полностью зачищена, российские войска продвигаются дальше, заявил в эфире «Первого канала» глава региона Денис Пушилин.
«Исходя из той информации, которая у меня есть, исходя из того, что там очень много уже объектов проверено, и с учетом того, что наши подразделения двинулись уже дальше, то да, Авдеевка зачищена. Но это не значит, что разминирована и там нет никаких опасностей», — сказал он в ответ на вопрос, можно ли говорить о полной зачистке (цитата по «РИА Новости»).
Авдеевка — город в Донецкой области, расположенный в 10 км к северу от Донецка. По состоянию на начало 2022 года там проживали 31,7 тыс. человек.
Интенсивные бои за Авдеевку шли с октября 2023 года. Украинские войска отступили из Авдеевки около десяти дней назад, к 17 февраля. Киев объяснял это решение усилиями по сбережению жизней солдат, недопущению окружения и переходом к более выгодным рубежам, а также «искусственным дефицитом вооружений».
«Противник был отброшен с занимаемых позиций более чем на 10 км. Российские войска продолжают наступление на своих направлениях», — доложил президенту Владимиру Путину командующий группировкой «Центр» Андрей Мордвичев.
«По всей вероятности, по моему мнению, конечно же, мы будем его [город] восстанавливать», — говорил Пушилин. По его словам, предстоит большая работа по уничтожению мин и разбору завалов, гражданские и социальные службы смогут приступить к работе, когда «линия фронта будет отодвинута на должное расстояние».
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