Шойгу доложил Путину о взятии Марьинки под полный контроль

Контроль над Марьинкой отодвинет подразделения ВСУ от Донецка и позволит России «выходить на более широкий оперативный простор», заявил Путин, и предложил представить отличившихся военных к госнаградам

Военнослужащий в Марьинке (Фото: Евгений Биятов / РИА Новости)

Российские войска взяли город Марьинка к юго западу от Донецка под полный контроль, сообщил министр обороны Сергей Шойгу президенту Владимиру Путину.

По словам Шойгу, взятие города снизит возможности Вооруженных сил Украины и позволит российским военным эффективнее защитить Донецк. «Что немаловажно, мы довольно существенно отодвинули работу артиллерии от Донецка, дальше на запад», — сказал он. По словам Шойгу, с 2014 года Вооруженные силы Украины создали в Марьинке мощный укрепрайон, соединенный и подземными ходами.

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Путин согласился, что контроль над Марьинкой отодвинет боевые подразделения ВСУ и позволит России «выходить на более широкий оперативный простор». Президент отметил, что с 2014 года Вооруженные силы Украины создали в городе укрепрайон, построив «значительные количество железобетонных укрепления, ходов сообщения», а российским войскам удалось его взломать. Он заявил, что участники взятия города достойны госнаград.

«Есть командиры и бойцы, которые уже сейчас известны. <...> Один из них Трошин Александр Константинович, командир танкового батальона и старший лейтенант», — сказал Путин и предложил повысить его до майора.

До военного конфликта в Донбассе в 2014 году в Марьинке жили 10 тыс. человек. Бои за город шли в 2014-2015 годах, тогда населенный пункт остался под контролем Украины.

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Минобороны сообщило о попытках ВСУ атаковать в районе Марьинки Политика

После начала военной операции России бои за Марьинку продолжались с марта 2022 года. В прошлом декабре глава ДНР Денис Пушилин говорил, что российские войска контролируют населенный пункт на 70%. К апрелю, с его слов, под огневой контроль были взяты все позиции ВСУ в городе. Летом Минобороны сообщало об ожесточенных боях в этом районе. На минувшей неделе, по данным ведомства, российские войска отразили атаки штурмовых групп вооруженных сил Украины.

В начале декабря Минобороны сообщило о продвижении войск к северо-западу от Артемовска (украинское название — Бахмут). Ведомство объявило о переходе города под контроль России в конце мая. Пушилин не раз заявлял, что украинские военные пытаются вернуть утраченные позиции.