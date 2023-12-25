 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

Шойгу доложил Путину о взятии Марьинки под полный контроль

Шойгу: российские войска взяли Марьинку под полный контроль
Сюжет
Военная операция на Украине
Контроль над Марьинкой отодвинет подразделения ВСУ от Донецка и позволит России «выходить на более широкий оперативный простор», заявил Путин, и предложил представить отличившихся военных к госнаградам
Военнослужащий в Марьинке
Военнослужащий в Марьинке (Фото: Евгений Биятов / РИА Новости)

Российские войска взяли город Марьинка к юго западу от Донецка под полный контроль, сообщил министр обороны Сергей Шойгу президенту Владимиру Путину.

По словам Шойгу, взятие города снизит возможности Вооруженных сил Украины и позволит российским военным эффективнее защитить Донецк. «Что немаловажно, мы довольно существенно отодвинули работу артиллерии от Донецка, дальше на запад», — сказал он. По словам Шойгу, с 2014 года Вооруженные силы Украины создали в Марьинке мощный укрепрайон, соединенный и подземными ходами.

Шойгу доложил Путину о взятии Марьинки под полный контроль
Video

Путин согласился, что контроль над Марьинкой отодвинет боевые подразделения ВСУ и позволит России «выходить на более широкий оперативный простор». Президент отметил, что с 2014 года Вооруженные силы Украины создали в городе укрепрайон, построив «значительные количество железобетонных укрепления, ходов сообщения», а российским войскам удалось его взломать. Он заявил, что участники взятия города достойны госнаград.

Военная операция на Украине. Онлайн
Политика

«Есть командиры и бойцы, которые уже сейчас известны. <...> Один из них Трошин Александр Константинович, командир танкового батальона и старший лейтенант», — сказал Путин и предложил повысить его до майора.

До военного конфликта в Донбассе в 2014 году в Марьинке жили 10 тыс. человек. Бои за город шли в 2014-2015 годах, тогда населенный пункт остался под контролем Украины.

Откройте новые возможности в 2024 году

С подпиской на «Весь РБК Pro» со скидкой до 45%

Купить со скидкой

Минобороны сообщило о попытках ВСУ атаковать в районе Марьинки
Политика
Фото:Дмитрий Ягодкин / ТАСС

После начала военной операции России бои за Марьинку продолжались с марта 2022 года. В прошлом декабре глава ДНР Денис Пушилин говорил, что российские войска контролируют населенный пункт на 70%. К апрелю, с его слов, под огневой контроль были взяты все позиции ВСУ в городе. Летом Минобороны сообщало об ожесточенных боях в этом районе. На минувшей неделе, по данным ведомства, российские войска отразили атаки штурмовых групп вооруженных сил Украины.

В начале декабря Минобороны сообщило о продвижении войск к северо-западу от Артемовска (украинское название — Бахмут). Ведомство объявило о переходе города под контроль России в конце мая. Пушилин не раз заявлял, что украинские военные пытаются вернуть утраченные позиции.

Авторы
Теги
Персоны
Наталия Анисимова Наталия Анисимова
Сергей Шойгу Владимир Путин Марьинка Военная операция на Украине
Сергей Шойгу фото

Сергей Шойгу

политик, министр обороны России
21 мая 1955 года
Владимир Путин фото

Владимир Путин

политик, президент России
7 октября 1952 года
Материалы по теме
Российских военных под Артемовском начали снабжать с помощью дронов
Политика
Власти пообещали помочь семье бойца, оставившего надпись в Марьинке
Политика
Минобороны сообщило о попытках ВСУ атаковать в районе Марьинки
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 26 декабря
EUR ЦБ: 101,58 (+0,29) Инвестиции, 16:20 Курс доллара на 26 декабря
USD ЦБ: 91,97 (+0,03) Инвестиции, 16:20
Нетаньяху приехал в Газу и сообщил о просьбе военных «идти до конца» Политика, 19:05
В SberCIB обновили подборку лучших акций малой и средней капитализации Инвестиции, 18:59
Путин поручил присвоить внеочередное звание комбату за взятие Марьинки Политика, 18:58
Военная операция на Украине. Карта на 25 декабря Политика, 18:56
Война Израиля и ХАМАС. Главное Политика, 18:55
Сможет ли чего-то добиться начавшая уличные протесты сербская оппозиция Политика, 18:54
Как платформы корпоративных коммуникаций обеспечивают безопасную связь Тренды, 18:50
Подарите себе «Весь РБК Pro»
Сейчас со скидкой до 45%
Купить со скидкой
Военная операция на Украине. Главное Политика, 18:45
Война Израиля и ХАМАС. Онлайн Политика, 18:43
Студенты игрой в футбол перекрыли центральную улицу Белграда Политика, 18:38
Как забота о здоровье стала повесткой основных деловых площадок страны Отрасли, 18:34
Юрфак МГУ перевели на удаленку до 11 января из-за случая заражения корью Общество, 18:32
Как развиваются технологии на финансовом рынке и изменились ли приоритеты Тренды, 18:22
Статус, вкус, окружение: что элитная недвижимость говорит о владельце РБК и Breeze Home, 18:16