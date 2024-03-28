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Военная операция на Украине ,  
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Шольц заявил об обсуждении мира на Украине советниками из ряда стран

Шольц заявил об обсуждении мира на Украине на уровне советников по безопасности
Сюжет
Военная операция на Украине
Советники по безопасности из некоторых стран, включая Украину, обсуждают, на что «может быть похож мирных процесс», заявил канцлер
Олаф Шольц
Олаф Шольц (Фото: Michele Tantussi / Getty Images)

Несколько стран на уровне советников по безопасности обсуждают перспективы мира на Украине, заявил канцлер Германии Олаф Шольц в интервью газете Märkische Allgemeine Zeitung.

«Ряд стран, включая Украину, в настоящее время обсуждают на уровне советников по вопросам безопасности, как может выглядеть то, что приведет к мирному процессу», — сказал глава немецкого правительства. Он подчеркнул, что «мир возможен в любое время». По его словам, для окончания конфликта нужно лишь, чтобы президент России Владимир Путин вывел войска. Российская сторона отмечала, что не отказывалась от переговоров, но Киев должен признать сложившиеся территориальные реалии. 

Комментируя отказ Германии поставлять Украине дальнобойные ракеты Taurus, Шольц заявил, что немецкие власти делают все возможное, чтобы не допустить эскалации конфликта, «то есть войны между Россией и НАТО». «Мы также не будем отправлять наших солдат на Украину», — добавил канцлер. Он подчеркнул, что Германия поддерживает Украину оружием и боеприпасами больше, чем любую другую страну в Европе. «И мы будем делать это до тех пор, пока это необходимо», — пообещал он.

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Фото:Михаил Гребенщиков / РБК

Шольц ранее не раз выступал против поставок Украине Taurus. По мнению канцлера, это потребует присутствия на Украине немецких военных для помощи при наведении, что потенциально делает Германию непосредственным участником конфликта. Его не поддерживают глава МИДа Анналена Бербок и другие министры.

Дискуссия о возможности ввода западных войск на Украину началась после того, как президент Франции Эмманюэль Макрон в ходе выступления после саммита по поддержке Киева в Париже 26 февраля допустил отправку военных. Ряд стран, включая Германию, а также генеральный секретарь НАТО объявили, что не имеют подобных планов. В то же время некоторые государства, например, Чехия, выступали за обсуждение такой возможности.

Россия осуждает поставки оружия на Украину странами Запада. В Кремле также неоднократно подчеркивали, что Москва готова к переговорам, но Киев отказывается от них. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что появление военных НАТО на Украине сделает неизбежным конфликт с Россией. Путин предупредил, что это может привести к третьей мировой войне.

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Теги
Персоны
Яна Ломакина
Олаф Шольц Германия Украина переговоры Taurus
Шольц Олаф фото

Шольц Олаф

политик, канцлер Германии
14 июня 1958 года
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