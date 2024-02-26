Шольц выступил против поставок Taurus Украине

Шольц предупредил, что многие не думают о последствиях. Бундестаг ранее отклонил законопроект о поставках дальнобойного оружия, в которые были включены эти ракеты. Россия осуждает военную помощь Украине

Ракета Taurus (Фото: Sven Eckelkamp / imago-images.de / Global Look Press)

Канцлер Германии Олаф Шольц выступил против поставок Киеву дальнобойных ракет Taurus, объяснив это опасностью втягивания Германии в конфликт на Украине, сообщил Stuttgarter Zeitung.

«Я поражаюсь, что некоторых даже не волнует, что они даже не задумываются над тем, что дело может в известной мере дойти до участия» в конфликте, сказал Шольц.

«Это очень дальнобойное оружие. И то, что делается для управления полетом [ракет] и сопровождения к цели со стороны британцев и французов, в Германии нельзя делать. И это знает каждый, кто сталкивался с этой системой», — отметил канцлер.

22 февраля в бундестаге прошли дебаты о немецкой внешней и оборонной политике. На голосование были поставлены две резолюции: от правящей «светофорной» коалиции, которая включает Социал-демократическую партию (СДП), партию «Союз 90/Зеленые» и Свободную демократическую партию (СвДП), и оппозиционного блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС).

Правящая коалиция предложила рассмотреть возможность отправить на Украину дальнобойный тип оружия, но выбрали осторожную формулировку без упоминания Taurus. Оппозиционный блок четко указал, что поставить нужно именно такие ракеты. Раскол по этому вопросу произошел и в самой правящей коалиции. СвДП и «Зеленые», при этом в отличие от СДПГ, надеялись на более смелую и точную формулировку. В итоге бундестаг проголосовал против резолюции оппозиции, а более «мягкую» формулировку правящего блока, напротив, приняли.

Финальное решение остается за Советом безопасности Германии, в него кроме канцлера входят министры иностранных дел, обороны и финансов.

Ранее, в январе, Великобритания предложила обмен ракетами для решения проблемы: Германия передает свои Taurus в Британию, а британская сторона, в свою очередь, поставит на Украину дополнительные дальнобойные ракеты Storm Shadow.

Ракеты Taurus (Target Adaptive Unitary & Dispenser Robotic Ubiquity System, «Многоцелевое управляемое моноблочное кинетическое оружие с адаптивной системой наведения на цель») — это крылатые системы класса «воздух — земля», которые совместно производятся немецкой MBDA Deutschland и шведской SAAB. Согласно данным MBDA, длина ракеты составляет 5 м, масса 1,4 т, а дальность — превышает 500 км.

Россия осуждает помощь Украине и заявляет, что она не изменит исхода конфликта, но лишь затягивает его.