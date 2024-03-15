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Военная операция на Украине ,  
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FAZ сообщила о тайной работе Бербок над планом по поставкам TAURUS

FAZ: глава МИД Германии Бербок «тайно работает» над планом поставок TAURUS
Сюжет
Военная операция на Украине
Глава немецкого МИДа работает над планом, как Берлин мог бы поставить дальнобойные ракеты на Украину, не пересекая красных линий канцлера Олафа Шольца, пишет издание. Один из вариантов — передача через Британию
Фото: Karl-Josef Hildenbrand / dpa / Global Look Press
Фото: Karl-Josef Hildenbrand / dpa / Global Look Press

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок тайно работает над планом, как Берлин мог бы поставить крылатые ракеты TAURUS на Украину, не пересекая красных линий канцлера Олафа Шольца, пишет Der Spiegel со ссылкой на издание Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ).

Один из вариантов — передать это оружие Великобритании, чтобы та отправила его Киеву, но оставить за собой контроль за развертыванием и целями этих ракет. Канцлер называл «существенными моментами» то, «где находится цель, куда наносится удар и куда попадает», что невозможно проконтролировать без присутствия немецких военных.

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Фото:Leonhard Simon / Getty Images

Шольц не соглашается предоставить Киеву ракеты, поскольку это потребует присутствия на Украине немецких военных для помощи при наведении, что потенциально делает Германию непосредственным участником конфликта. Глава немецкого правительства также опасается, что эти высокоточные крылатые ракеты «воздух — земля» дальностью 500 км могут быть использованы для ударов по территории России, в том числе по Москве.

На этой неделе Бербок поддержала предложение главы британского МИДа Дэвида Кэмерона отправить на Украину новые крылатые ракеты в рамках «кругового обмена». Речь идет о покупке Лондоном TAURUS и передаче Киеву большего числа похожих по характеристикам британских Storm Shadow.

После начала военных действий на Украине Шольц использовал вариант «кругового обмена» в качестве военной помощи. Берлин поставлял в третьи страны танки Leopard, а те — свои бронемашины Киеву. Решение о прямых поставках Leopard на Украину было принято лишь в 2023 году.

Российская сторона осуждает любую помощь Запада Украине, считая, что это лишь затянет конфликт и не изменит его исход.

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Теги
Елена Чернышова
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