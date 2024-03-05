Президент Чехии выступил за «новые пути» в поддержке Украины

Президент Чехии выступил за поиск «новых путей» в помощи Украине и обсуждение в том числе отправки западных военных в страну для «небоевых взаимодействий» и обучения. Кремль заявлял о неизбежности конфликта при появлении военных

Петр Павел (Фото: David W Cerny / Reuters)

В случае с поддержкой Украины следует искать новые варианты ее расширения, не исключая и присутствия военного контингента стран Европы, заявил президент Чехии Петр Павел после переговоров со своим французским коллегой Эмманюэлем Макроном, передает Novinky.cz.

Павел подчеркнул, что речь не идет об отправке войск, а о формах помощи и «небоевом взаимодействии». «Я выступаю за поиск новых путей, в том числе за продолжение дискуссий о возможном присутствии на Украине. <...> Давайте не будем ограничивать себя там, где нам не нужно», — сказал президент Чехии, добавив, что Европа должна играть более значимую роль в сдерживании России.

По его словам, таким вариантом может быть, например, прохождение обучения украинских военных у западных инструкторов не только за рубежом, но и непосредственно на Украине. Павел подчеркнул, что Украина остается суверенным государством и возможная учебная миссия не будет нарушением международных правил.

Публичное обсуждение отправки западных войск на Украину началось после того, как Макрон после встречи лидеров ЕС на прошлой неделе заявил, что «сегодня нет консенсуса относительно отправки наземных войск», однако «в будущем ничего исключать нельзя».

Его слова вызвали критику как со стороны России, так и на Западе. Лидеры ряда стран заявили, что в их планах отправки войск на Украину нет. Со схожим заявлением выступил и генсек НАТО Йенс Столтенберг.

Во Франции позже объяснили, что Макрон не имел в виду отправку военных для участия в боях, а говорил об обучении и помощи ВСУ в использовании западной военной техники и разминировании в рамках расширения поддержки Киева.

Французский президент 4 марта так прокомментировал свои слова: «Это не означает, что мы рассматриваем возможность отправки французских войск на Украину в ближайшем будущем, но что мы начинаем обсуждение и думаем обо всем, что можно сделать для поддержки Украины, особенно на украинской территории».

В Кремле заявили, что появление военных НАТО на Украине сделает конфликт с Россией неизбежным.