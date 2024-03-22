Спецпосланник Китая раскрыл суть позиций Москвы и Киева по переговорам

Эмиссар Китая в марте посетил Россию, Украину и страны Евросоюза. Дипломат признал, что взгляды Москвы и Киева по-прежнему сильно расходятся, но обе стороны согласны в вопросе необходимости переговоров

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Москва и Киев убеждены в том, что боевые действия необходимо прекратить путем переговоров, поделился с журналистами спецпосланник правительства КНР по Евразии Ли Хуэй по итогам своего турне для урегулирования конфликта. Его слова приводит агентство Reuters.



«Все стороны настаивают на своих собственных позициях, и существует относительно большой разрыв в их видении мирных переговоров..., но все согласны с тем, что переговоры, а не оружие, в конечном счете положат конец этой войне», — заявил Ли.



Однако, по словам эмиссара Китая, в боевых действиях пока не наблюдается признаков затишья, несмотря на то, что с начала конфликта прошло уже два года. Более того, существует риск дальней эскалации, что сильно затрудняет потенциальные переговоры о прекращении огня.



В начале — середине марта Ли посетил Россию, Украину, штаб-квартиру Евросоюза в Брюсселе, Польшу, Германию и Францию. Это уже вторая подобная поездка китайского спецпосланника: в мае 2023 года дипломат также посещал перечисленные страны для того, чтобы прощупать почву для потенциальных мирных переговоров.



В феврале того же года Китай опубликовал собственный мирный план из 12 пунктов, который включал в себя в том числе возобновление переговоров и отказ от односторонних санкций. Российский президент Владимир Путин назвал его «реалистичным», тогда как Зеленский раскритиковал инициативу за отсутствие конкретных предложений и шагов, предположив, что Китай просто «показал свои мысли на этот счет».