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Военная операция на Украине ,  
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Спецпосланник Китая раскрыл суть позиций Москвы и Киева по переговорам

Спецпосланник КНР Ли: Москва и Киев убеждены в необходимости мирных переговоров
Сюжет
Военная операция на Украине
Эмиссар Китая в марте посетил Россию, Украину и страны Евросоюза. Дипломат признал, что взгляды Москвы и Киева по-прежнему сильно расходятся, но обе стороны согласны в вопросе необходимости переговоров
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

Москва и Киев убеждены в том, что боевые действия необходимо прекратить путем переговоров, поделился с журналистами спецпосланник правительства КНР по Евразии Ли Хуэй по итогам своего турне для урегулирования конфликта. Его слова приводит агентство Reuters.

«Все стороны настаивают на своих собственных позициях, и существует относительно большой разрыв в их видении мирных переговоров..., но все согласны с тем, что переговоры, а не оружие, в конечном счете положат конец этой войне», — заявил Ли.

Однако, по словам эмиссара Китая, в боевых действиях пока не наблюдается признаков затишья, несмотря на то, что с начала конфликта прошло уже два года. Более того, существует риск дальней эскалации, что сильно затрудняет потенциальные переговоры о прекращении огня.

В начале — середине марта Ли посетил Россию, Украину, штаб-квартиру Евросоюза в Брюсселе, Польшу, Германию и Францию. Это уже вторая подобная поездка китайского спецпосланника: в мае 2023 года дипломат также посещал перечисленные страны для того, чтобы прощупать почву для потенциальных мирных переговоров.

В феврале того же года Китай опубликовал собственный мирный план из 12 пунктов, который включал в себя в том числе возобновление переговоров и отказ от односторонних санкций. Российский президент Владимир Путин назвал его «реалистичным», тогда как Зеленский раскритиковал инициативу за отсутствие конкретных предложений и шагов, предположив, что Китай просто «показал свои мысли на этот счет».

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Ли Хуэй


Выступая на брифинге в Пекине, Ли Хуэй также указал на необходимость проведения мирной конференции по Украине, в которой Москва и Киев смогли бы принять равное участие. «Я должен подчеркнуть, что китайская сторона не отдает предпочтение одной из сторон и только хочет убедиться, что встреча пройдет успешно», — подчеркнул Ли.

Швейцария планирует до лета провести мирную конференцию на министерском уровне. Российская делегация не планирует на ней присутствовать, даже если получит приглашение, сообщили в МИД России. Глава ведомства Сергей Лавров также заявил в феврале, что у Москвы нет доверия к Берну как к нейтральной площадке из-за его «откровенно антироссийской позиции» в этом конфликте. По его словам, Швейцария пытается «навязать» свое посредничество по Украине, однако сделать это у нее не получится.

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