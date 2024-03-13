Bllomberg: два министра не согласились с отказом Шольца передать Taurus Украине

Министры из коалиции Шольца не согласились с отказом передать Taurus

Министр финансов рассчитывает, что канцлер изменит свое мнение о передаче крылатых ракет ВСУ. Министр экономики тоже недоволен отказом Шольца и поддерживает отправку систем Taurus на Украину, утверждает Bloomberg

Фото: Karl-Josef Hildenbrand / dpa / Global Look Press

Министр финансов Германии Кристиан Линднер, лидер

Свободной демократической партии (СвДП), не согласен с позицией канцлера Олафа Шольца насчет поставок на Украину крылатых ракет Taurus и рассчитывает, что тот все-таки изменит свое мнение, сообщает Bloomberg со ссылкой на источник.

Шольц (Социал-демократическая партия Германии, СДПГ) отказывается передать Украине ракеты, поскольку это потребует присутствия там немецких военных для помощи при наведении, что потенциально делает Германию непосредственным участником конфликта. Глава немецкого правительства также опасается, что Taurus могут быть использованы для ударов по целям в России, в том числе в Москве.

TAURUS (Target Adaptive Unitary & Dispenser Robotic Ubiquity System, «Многоцелевое управляемое моноблочное кинетическое оружие с адаптивной системой наведения на цель») KEPD 350E — это дальнобойная ракета «воздух — земля», которая предназначена для преодоления плотной противовоздушной обороны с помощью полета на очень низкой высоте (50 м), что затрудняет обнаружение радарами. Она способна развивать скорость до 900 км/ч и нести до 480 кг взрывчатки. Дальность полета составляет 500 км. Производится TAURUS Systems совместным предприятием немецкой MBDA и шведской Saab Bofors Dynamics.

По словам собеседника агентства, Линднер предложил внести технические корректировки при поставке систем, чтобы уменьшить дальность полета ракет и предотвратить их применение для ударов по российской территории.

Другой источник сообщил, что вице-канцлер, министр экономики и защиты климата Роберт Хабек («Зеленые») также поддерживает отправку на Украину Taurus и «раздражен» односторонним отказом канцлера.

Три партии, в которых состоят упомянутые политики, входят в правящую в стране коалицию.

Споры о передаче Киеву систем Taurus активизировались после утечки разговора высокопоставленных офицеров бундесвера о возможности поставок дальнобойных ракет и атаки на Крымский мост. Запись беседы 1 марта опубликовала главред RT Маргарита Симоньян.

В Кремле заявили, что утечка свидетельствует о прямой вовлеченности Германии в конфликт на Украине. Зампред Совбеза Дмитрий Медведев счел, что Берлин готовится к войне с Москвой. Немецкий посол Александр Ламбсдорфф был вызван в МИД.

Министр обороны страны Борис Писториус назвал инцидент с утечкой «информационной войной» и «гибридной атакой» Москвы. По его мнению, причиной стала «индивидуальная ошибка» человека, который присоединился к совещанию из Сингапура, не пройдя процедуру безопасного подключения.