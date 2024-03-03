Мелони заявила о юридических сложностях при использовании активов России

Использование замороженных российских активов для помощи Украине осложнено юридическими и экономическими проблемами, заявила премьер-министр Италии Джорджа Мелони на пресс-подходе во время визита в Торонто.

«С одной стороны, очевидно, что использование российских суверенных средств было бы способом гарантировать восстановление Украины за счет ресурсов тех, кто ее разрушил, и поэтому это было бы правильно на философском уровне. На юридическом и экономическом уровнях это сопряжено с трудностями», — сказала Мелони.

Премьер отметила, что решение Евросоюза об использовании процентов с российских активов является «хорошим». Мелони также предложила «подумать об использовании этих ресурсов в качестве залога по кредитам».

Страны Запада обсуждают передачу Киеву активов Банка России с 2022 года. Российский министр финансов Антон Силуанов отмечал, что из-за ограничительных мер была заморожена почти половина золотовалютных резервов России, или около $300 млрд. По оценке Минфина США, большая часть замороженных за рубежом российских активов находится в ЕС.

Bloomberg писал, что чиновники и юристы G7 изучают варианты использования российских средств. Свои идеи они должны представить в июне на саммите «семерки» в Италии. Страны G7 заявили, что российские активы останутся замороженными, пока Россия не компенсирует ущерб Украине.

В феврале Совет Евросоюза утвердил постановление, согласно которому прибыль от российских блокированных активов в депозитариях (на сумму более €1 млн) должна фиксироваться и храниться отдельно. При этом самим депозитариям запретили распоряжаться полученной чистой прибылью. Это сочли шагом на пути к возможному использованию прибыли от заблокированных средств.

Опасения по вопросу использования российских замороженных активов связаны с возможным риском падения доверия к евро и доллару как международным валютам. Глава Минфина США Джанет Йеллен в конце февраля назвала маловероятным такой риск.

В Кремле говорили, что будут считать изъятие российских активов в пользу Украины «фактически прямым воровством». Российские власти считают их блокировку нарушением основ международного права и международной экономики.