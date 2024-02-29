Bloomberg назвал противников конфискации российских активов

Германия, Франция и ЕЦБ не поддерживают идеи США и Британии по конфискации российских активов, поскольку опасаются потери статуса евро как резервной валюты, выяснил Bloomberg. Москва считает действия западных стран воровством

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В то время как США и Великобритания выступают за конфискацию замороженных российских активов (порядка $282 млрд) и их использование для помощи Киеву, Германия, Франция, а также Европейский центральный банк (ЕЦБ) проявляют в этом вопросе большую осторожность, пишет Bloomberg.

По словам источников агентства, знакомых с ситуацией, в Берлине, Париже и ЕЦБ опасаются ответных мер в отношении европейских резервов, которые может предпринять Россия. Также они обеспокоены из-за негативного влияния на стабильность мировой финансовой системы и на статус евро как резервной валюты. Опасность, по словам собеседников Bloomberg, заключается в том, что конфискация активов создаст прецедент, из-за чего другие страны будут избегать хранения своих резервов в западных валютах.

«Сейчас у нас нет правовых оснований для ареста российских активов. Нам нужно больше работать», — приводит Bloomberg заявление министра финансов Франции Брюно Ле Мэра по итогам встречи министров финансов стран G7.

По данным агентства, в настоящее время чиновники и юристы в G7 изучают варианты использования российских активов; свои идеи они представят в июне на саммите «семерки» в Италии. Как отмечает Bloomberg, все предложения «несут определенные риски». Среди обсуждаемых вариантов:

Использование резервов Москвы в качестве залога — в этом случае полная конфискация не предусмотрена, однако идея сталкивается с теми же юридическими проволочками;

Рассматриваются и «обходные пути», которые кажутся более подходящими «сомневающимся странам»: страны G7 предоставят «гарантию» того, что замороженные активы не возвратят России, если она не согласится возместить расходы на восстановление Украины. Как отмечает Bloomberg, по сути это означает что в случае необходимости активы России будут арестованы для погашения украинских кредитов.

Евросоюз сосредоточен на поиске «юридически безопасного шага, который также может быть реализован в краткосрочной перспективе», чтобы использовать доходы от замороженных активов для помощи Украине, заявил министр финансов Германии Кристиан Линднер после встречи министров G7.

После начала спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили около $282 млрд (€260 млрд) активов ЦБ России в виде как денежных средств, так и ценных бумаг, сообщал Минфин США. Свыше двух третей из них заморозил Евросоюз. Министр финансов России Антон Силуанов в 2022 году оценивал замороженные активы примерно в $300 млрд.



Большая часть замороженных российских активов находится в бельгийской Euroclear (туда входят одноименный депозитарий и Euroclear Bank), на них группа только за прошлый год группа заработала €4,4 млрд.

На Западе и в Киеве неоднократно звучали призывы направить замороженные российские активы на восстановление Украины. По данным Киева, прямой ущерб от военных действий составил $750 млрд, а с учетом косвенного — $1 трлн. 1 февраля страны ЕС утвердили механизм, который предусматривает использование налогов на доходы (windfall tax) от замороженных российских активов на помощь Украине. Доходы планируется использовать для частичного финансирования программы бюджетной помощи Украине на €50 млрд, принятой на период с 2024 по 2027 год.

В то же время в Европе высказывали опасения, что решение об использовании этих средств может негативно сказаться на роли евро как международной валюты. The New York Times писала о схожих опасениях в США относительно доллара. При этом глава американского Минфина Джанет Йеллен ранее на этой неделе заявила, что риск массового отказа от валют маловероятен.

МИД России предупреждал, что попытки западных стран изъять российскую недвижимость и другие активы приведут к «адекватному и эффективному» ответу со стороны России. Президент Владимир Путин сравнивал эти действия западных стран с воровством. Саму блокировку активов за рубежом в Москве считают незаконной.