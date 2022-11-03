Bloomberg узнал о плане ЕС передать Киеву арестованные активы ЦБ России

После начала спецоперации западные страны арестовали около половины активов российского ЦБ, или примерно $300 млрд. По данным Bloomberg, ЕС изучает возможность направить Киеву ту часть активов, которая была арестована в Европе

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Арестованные в Европе активы российского Центрального банка могут быть направлены на помощь в восстановлении Украины, сообщает Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники.

Собеседники агентства уточнили, что этот вопрос уже прорабатывается на уровне экспертов, в том числе по международному праву. «Оценка того, возможно ли получить контроль над активами, чрезвычайно сложна и потенциально чревата юридическими последствиями», — указывает Bloomberg.

По данным агентства, мероприятия проводятся по инициативе главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен.

РБК направил запрос в ЦБ.

С конца февраля западные страны, в частности США, Великобритания и государства Евросоюза, неоднократно ужесточали санкции против России. Из-за ограничительных мер была заморожена почти половина российских золотовалютных резервов, или около $300 млрд, говорил министр финансов Антон Силуанов. В конце мая Евросоюз отчитался о заморозке активов российского ЦБ на сумму около €23 млрд.

Как сообщал Центробанк, по состоянию на 18 февраля международные резервы Банка России составляли эквивалент $643 млрд (они размещены в активах, номинированных в различных валютах, а также в золоте). На 1 февраля $311 млрд резервов было размещено в ценных бумагах иностранных эмитентов, $152 млрд — в наличной валюте и депозитах в банках за рубежом. Еще $132 млрд хранилось в золоте на территории России (почти 74 млн тройских унций), около $30 млрд — в резервах в Международном валютном фонде (МВФ) и в специальных правах заимствования (SDR, расчетная единица МВФ).

Передать замороженные активы российского ЦБ Украине неоднократно требовали киевские власти. Минэкономразвития Украины оценило размер замороженных резервов российского ЦБ в $415 млрд и заявило, что работает с западными партнерами над механизмом конфискации этих денег в пользу Киева. Рассмотреть этот вопрос Евросоюзу предложил и глава европейской дипломатии Жозеп Боррель. Он привел в пример активы «на миллиарды долларов», которые США изъяли у ЦБ Афганистана, — в дальнейшем, по словам Борреля, средства пойдут на компенсации жертвам терроризма и для гуманитарной помощи стране.

В конце июля фон дер Ляйен заявила, что Брюссель готовит юридическую базу для передачи замороженных российских активов, в том числе собственности «олигархов», на восстановление Украины после завершения боевых действий.

В Кремле ранее заявили, что будут считать изъятие российских активов в пользу Украины «фактически прямым воровством». Глава регулятора Эльвира Набиуллина обещала оспорить заморозку золотовалютных резервов, а президент России Владимир Путин предупредил, что «воровство чужих активов» приведет к проблемам для тех, кто этим занимается.