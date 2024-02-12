ЕС приблизился к использованию замороженных российских активов

Доходы от заблокированных активов ЦБ России будут хранить отдельно, распоряжаться чистой прибылью от нее ЕС запретит. Меру назвали шагом к возможной передаче этих доходов Киеву. Действия с активами Москва расценивала как воровство

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Совет Евросоюза утвердил постановление, согласно которому прибыль от российских блокированных активов в депозитариях должна фиксироваться и храниться отдельно, следует из сообщения на сайте Совета.

«Совет постановил, в частности, что центральные депозитарии, владеющие активами ЦБ России на сумму более €1 млн, должны отдельно учитывать чрезвычайные остатки денежных средств, накопленные в результате ограничительных мер ЕС, а также должны хранить соответствующие доходы отдельно. Кроме того, депозитариям запрещается распоряжаться полученной чистой прибылью», — сказано в сообщении.

В Совете указали, что это решение является шагом к возможному введению взноса в бюджет ЕС с чистой прибыли от активов «для поддержки Украины и ее восстановления и реконструкции на более позднем этапе».

Страны G7, ЕС и Австралия заблокировали активы российского ЦБ в виде наличных и ценных бумаг на сумму около €260 млрд, более двух третей от этой суммы заморожено в ЕС. Большая часть этих активов находится в бельгийской Euroclear (Financial Times писала, что речь идет о €191 млрд), на них она в этом году заработала около €3 млрд благодаря инвестированию.

На Западе также обсуждается возможность конфискации российских активов. Источники Reuters сообщали, что в ЕС опасаются идти на такую меру из-за юридических рисков. Financial Times писала со ссылкой на источники, что страны G7 (США, Великобритания, Германия, Италия, Канада, Франция и Япония) разрабатывают план по выпуску долговых обязательств для финансирования Украины, используя российские замороженные активы в качестве залога. Идея заключается в том, чтобы потребовать от России погасить этот долг, а если она этого не сделает, то вместо этого будут конфискованы ее активы.

В российском МИДе отмечали, что любые меры, которые на Западе решат применить к заблокированным активам, будут представлять собой «воровство российского имущества». Собеседники Reuters, знакомые с позицией ЦБ и правительства России, говорили, что в Москве «в глубине души все уже попрощались с резервами», но намерены обратиться в суд в случае конфискации. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подтверждал, что любая форма изъятия российских активов на Западе будет оспорена в судебном порядке.