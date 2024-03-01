Йеллен усомнилась в способности G7 изъять активы России к лету

В странах «Большой семерки» разрабатывают различные сценарии конфискации активов России, но неясно, примут ли они такое решение на саммите, заявила глава Минфина США. Москва считают любые действия с этими средствами воровством

Джанет Йеллен (Фото: Kevin Dietsch / Getty Images)

США и их союзники продолжат искать возможность конфискации $300 млрд замороженных активов России, но остается неясным, примут ли такое решение лидеры G7 на саммите в июне, заявила глава американского Минфина Джанет Йеллен в интервью агентству Reuters.

По ее словам, любое действие с активами требует четких юридических обоснований и это стало «камнем преткновения» в кулуарах встречи министров финансов стран G20 в Бразилии на этой неделе. Йеллен рассказала о своем обращении к французскому коллеге Брюно Ле Мэру с просьбой помочь разработать возможные сценарии к саммиту G7. Ранее он исключал юридические основания для конфискации активов России.

«Здесь возникают сложные юридические вопросы. Мы согласны с тем, что все, что мы делаем, должно иметь твердое международное юридическое обоснование, а также внутреннее обоснование, — сказала Йеллен. — Мы собираемся продолжать работать. Сотрудники [Ле Мэра] работают с нашими. Мы убедили его помочь нам придумать варианты, которые можно представить лидерам [стран G7]».

Последнее слово о возможности конфискации российских активов останется за лидерами «Большой семерки», однако неясно, примут ли они его на саммите в июне, добавила Йеллен. Глава Минфина США назвала крайне важным избежать угроз для работы бельгийского депозитария Euroclear, где находится большая часть замороженных средств Москвы.

Йеллен выразила убежденность в том, что юридическая теория «контрмер» дает «веские основания для изъятия российских активов».

Западные страны заморозили зарубежные активы России на сумму около $300 млрд после начала военной операции на Украине. Более двух третей из них находятся на счетах Euroclear. США и ЕС обсуждают возможность их передачи в качестве помощи Украине.

В Евросоюзе 12 февраля решили фиксировать и хранить прибыль от замороженных активов России отдельно. Страны G7 обещали оставить их замороженными до тех пор, пока Москва не компенсирует ущерб Киеву. Вместе с тем в США и Европе опасаются негативного влияния на доллар и евро в случае конфискации этих средств. Йеллен 27 февраля называла маловероятным такой риск.

Российская сторона называла воровством любые действия в отношении своих заблокированных активов и пообещала оспаривать их в судебном порядке. В Москве также осуждают любую помощь Украине и считают, что она затянет конфликт, но не изменит его исхода.