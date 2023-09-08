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Война санкций ,  
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Заблокированные из-за санкций российские активы оценили в $280 млрд

Минфин США: сумма замороженных за рубежом активов России составляет $280 млрд
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Война санкций
По всему миру заблокированы около $280 млрд российских активов, большая часть находится в ЕС, сообщили в Минфине США. В 2022-м общая стоимость замороженных активов России оценивалась в $330 млрд. Москва считает это незаконным

Общая стоимость замороженных российских активов за рубежом оценивается примерно в $280 млрд, большая часть находится в Евросоюзе, следует из сообщения Минфина США о заседании Рабочей группы по российским элитам, доверенным лицам и олигархам (REPO) Во встрече участвовали члены группы из Австралии, Канады, Европейской комиссии, Франции, Германии, Японии, Италии, Великобритании и США.

«REPO завершила свои первоначальные усилия по составлению карты и учету российских суверенных активов, которые обездвижены и хранятся в юрисдикциях-участницах REPO. <...> Общая стоимость активов, задействованных в этом сопоставлении, оценивается примерно в $280 млрд, большая часть которых находится в Европейском союзе», — говорится в публикации.

Члены объединения обязались предпринять шаги для того, чтобы суверенные активы России, находящиеся в их юрисдикциях, оставались заблокированными до того, как Москва «не заплатит за ущерб, который она причинила Украине».

Кроме того, они примут меры для полного сопоставления всех замороженных активов. В REPO рассчитывают, что это произойдет до конца года.

Западные страны после начала российской спецоперации заблокировали как активы госструктур страны, так и частных лиц, оказавшихся под санкциями. В июне прошлого года Минфин США оценивал стоимость замороженных активов по всему миру примерно в $330 млрд, из них около $300 — это активы Центробанка. По оценке главы российского Минфина Антона Силуанова, Россия лишилась доступа к половине своих золотовалютных резервов.

В ЕС в июле текущего года сообщили, что союзу удалось заморозить российские активы на €207 млрд, включая активы ЦБ. Более €24,1 млрд заблокированных активов принадлежат попавшим под санкции россиянам и компаниям. В том же месяце в США рассказали, что с начала боевых действий заблокировали активы российских бизнесменов на $500 млн.

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На Западе и в Киеве неоднократно звучали призывы направить замороженные российские активы на восстановление Украины. В июне Bloomberg сообщил, что в Евросоюзе не видят «надежного юридического пути», который позволил бы конфисковать их лишь на том основании, что они попадают под санкции. Вместо этого Брюссель рассматривает два варианта использования средств — передачу на восстановление Украины доходов, полученных от реинвестирования, и «непредвиденный взнос» (он подразумевает, что компании, получившие большую прибыль от блокированных российских активов, должны будут перевести значительную сумму в ЕС).

6 сентября агентство писало, что Еврокомиссия собирается предложить план, который позволит законно переводить доходы от заблокированных активов ЦБ в бюджеты стран ЕС. Ожидается, что непредвиденная прибыль составит около €3 млрд. Больше половины активов — наличные и депозиты, остальная часть — ценные бумаги, которые будут конвертированы в наличные по мере их погашения в ближайшие два-три года.

При этом, по данным Bloomberg, возможные налог и конфискация сверхприбыли вызывает у стран — членов ЕС как юридические, так и финансовые вопросы. Некоторые из них обеспокоены, что в случае введения такого налога инвесторы могут отказаться от евро.

Москва считает блокировку активов незаконной. В Кремле заявляли, что будут считать их изъятие в пользу Украины «фактически прямым воровством». Президент Владимир Путин предупреждал, что такая политика «никогда до добра никого не доводила». Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщал, что судебные процессы по поводу заблокированных средств уже ведутся и некоторые российские предприниматели уже достигли успеха в разных странах.

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Полина Мартынова Полина Мартынова
санкции заморозка российские активы Минфин США
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