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Война санкций ,  
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Йеллен назвала маловероятными риски из-за использования активов России

Йеллен: риск для стабильности из-за использования прибыли от активов России мал
Сюжет
Война санкций
Риск для финансовой стабильности из-за использования замороженных российских активов есть в случае массового отказа от евро или доллара, но это маловероятно, заявила Йеллен. Москва будет считать подобные действия воровством
Джанет Йеллен
Джанет Йеллен (Фото: Carla Carniel / Reuters)

Риски для финансовой стабильности из-за использования замороженных российских активов за рубежом маловероятны, поскольку реальной альтернативы доллару, евро или иене нет, заявила глава Минфина США Джанет Йеллен, передает Bloomberg.

«Что касается финансовой стабильности, я полагаю, возник бы риск, если бы произошел массовый отказ от валют, но я думаю, что это крайне маловероятно, особенно учитывая уникальность этой ситуации, ситуации, когда Россия нагло нарушает международные нормы», — сказала она.

Глава американского Минфина отметила, что «группа стран, представляющих половину мировой экономики, и все валюты, которые на данный момент, действительно, способны служить резервными валютами», действуют сообща, заблокировав российские активы. Она призвала G7 вместе работать над подходами для их использования.

По мнению Йеллен, необходимо найти способ «разблокировать стоимость» этих активов, поскольку это «стало бы решительным ответом на беспрецедентную угрозу глобальной стабильности со стороны России». Она считает, что это даст Москве понять, что продление конфликта не позволит ей победить, и побудит российскую сторону к мирным переговорам.

ЕС приблизился к использованию замороженных российских активов
Политика
Фото:Leon Neal / Getty Images

После начала российской военной операции на Украине западные страны заморозили активы Банка России, находящиеся за рубежом, на сумму порядка €260 млрд. Более двух третей от этой суммы заблокировано в ЕС, в частности, на счетах бельгийского депозитария Euroclear.

Власти США и европейских стран обсуждают возможность использования этих средств для помощи Украине. В апреле 2023 года Йеллен сообщила, что США уже передали Украине часть активов, конфискованных у российских физлиц, однако пока не могут поступить так же с государственными активами. The New York Times (NYT) утверждала, что министр опасается «подрыва веры в доллар» из-за конфискации активов России.

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В ЕС 12 февраля приняли постановление, согласно которому прибыль от российских замороженных активов должна фиксироваться и храниться отдельно, что стало шагом на пути к использованию прибыли от них для поддержки Киева, например, введению взноса в бюджет ЕС. Страны G7 заявили, что российские активы останутся замороженными до тех пор, пока Россия не компенсирует ущерб Украине.

В то же время в Европе высказывали опасения, что решение об использовании этих средств может негативно сказаться на роли евро как международной валюты.

Москва заявляла, что любые меры в отношении ее замороженных активов будут считаться «воровством». Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отмечал, что любая форма изъятия российских активов на Западе будет оспорена в судебном порядке.

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Джанет Йеллен Минфин США российские активы
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