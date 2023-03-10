Песков назвал заморозку активов россиян попранием основ мировой экономики

Дмитрий Песков (Фото: Сергей Бобылев / ТАСС)

Блокировка активов россиян является нелегитимной, попирает основы международного права и сами основы международной экономики. Об этом на брифинге заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

«Мы все эти блокировки не воспринимаем и считаем не чем иным, как попранием международного права и посягательством на собственность, на государственную и частную собственность — то есть вообще основы мировой экономики», — завил Песков.

Пескова попросили прокомментировать публикацию Bloomberg, в которой говорилось, что ЕС не может найти и заморозить часть активов попавших под санкции российских миллиардеров. По данным агентства, к настоящему моменту Брюссель заморозил российские активы на €20,9 млрд, тогда как общий объем прямых иностранных инвестиций России в ЕС в 2019 году оценивался в €136 млрд. Bloomberg объясняет трудности тем, что активы часто скрыты за сложными структурами компаний или посредников.

«Пусть с этими проблемами разбираются сами европейцы», — сказал на это Песков.

В ответ на российскую военную операцию на Украине ЕС ввел против Москвы десять пакетов жестких санкций. Персональные ограничения против бизнесменов предполагают, в частности, заморозку активов на территории блока.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в октябре прошлого года назвала целью Брюсселя конфискацию, а не заморозку российских активов. В декабре еврокомиссар по вопросам юстиции Дидье Рейнердс предложил способ конфискации собственности российских бизнесменов «на основе потенциальных законов о криминализации обхода санкций»: в таком случае можно будет конфисковывать активы физлиц и компаний на основании приговоров суда. Президент Украины Владимир Зеленский не раз призывал использовать конфискованные средства для восстановления страны.

Из-за санкций замороженными оказались активы не только бизнесменов, но и Центробанка России: после начала военной операции на Украине западные страны заблокировали около половины из $640 млрд золотовалютных резервов регулятора.