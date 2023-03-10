Песков назвал заморозку активов россиян попранием основ мировой экономики

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 10 марта
EUR ЦБ: 80,14 (-0,41) Инвестиции, 09 мар, 16:07 Курс доллара на 10 марта
USD ЦБ: 75,9 (+0,45) Инвестиции, 09 мар, 16:07
Лавров назвал цивилизованным разговор с Блинкеном на G20 Политика, 14:43
«Яндекс» объявил о переводе сотрудников на гибридный формат работы Бизнес, 14:42
Где найти небольшой фургон для бизнеса без проблем с запчастями РБК и Газ, 14:39
Вы выходите из ООО: как определить действительную стоимость своей доли Pro, 14:33
Подоляк назвал предполагаемые сроки начала контрнаступления ВСУ Политика, 14:33
Аналитики заявили об отходе инвесторов США от стратегии «выкупай провал» Инвестиции, 14:32
Военная операция на Украине. Главное Политика, 14:30
Нетворкинг: как заводить полезные знакомства
За 5 дней вы научитесь производить нужное впечатление и извлекать пользу из новых контактов
Прокачать навык
Как устроены «Госуслуги» и система «Безопасный город» РБК и Ростелеком, 14:25
Бумаги JD.com подешевели на 11% на фоне резкого замедления роста выручки Инвестиции, 14:23
Как устроен индустриальный интернет вещей РБК и Ростелеком, 14:16
РФС оштрафовал «Спартак» на ₽50 тыс. за брошенную в судью зажигалку Спорт, 14:15
«Спорт-Экспресс» узнал последние подробности о состоянии Костомарова Спорт, 14:04
Кормят в школе: как изменилось питание московских учеников Специальный проект, 14:02
Лавров сравнил протесты в Грузии с Майданом Политика, 14:02
Война санкций ,  
0 

Песков назвал заморозку активов россиян попранием основ мировой экономики

Песков: блокировкой активов россиян в ЕС попирают международное право и основы экономики
Дмитрий Песков
Дмитрий Песков (Фото: Сергей Бобылев / ТАСС)

Блокировка активов россиян является нелегитимной, попирает основы международного права и сами основы международной экономики. Об этом на брифинге заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

«Мы все эти блокировки не воспринимаем и считаем не чем иным, как попранием международного права и посягательством на собственность, на государственную и частную собственность — то есть вообще основы мировой экономики», — завил Песков.

Пескова попросили прокомментировать публикацию Bloomberg, в которой говорилось, что ЕС не может найти и заморозить часть активов попавших под санкции российских миллиардеров. По данным агентства, к настоящему моменту Брюссель заморозил российские активы на €20,9 млрд, тогда как общий объем прямых иностранных инвестиций России в ЕС в 2019 году оценивался в €136 млрд. Bloomberg объясняет трудности тем, что активы часто скрыты за сложными структурами компаний или посредников.

«Пусть с этими проблемами разбираются сами европейцы», — сказал на это Песков.

В ответ на российскую военную операцию на Украине ЕС ввел против Москвы десять пакетов жестких санкций. Персональные ограничения против бизнесменов предполагают, в частности, заморозку активов на территории блока.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в октябре прошлого года назвала целью Брюсселя конфискацию, а не заморозку российских активов. В декабре еврокомиссар по вопросам юстиции Дидье Рейнердс предложил способ конфискации собственности российских бизнесменов «на основе потенциальных законов о криминализации обхода санкций»: в таком случае можно будет конфисковывать активы физлиц и компаний на основании приговоров суда. Президент Украины Владимир Зеленский не раз призывал использовать конфискованные средства для восстановления страны.

Читайте на РБК Pro
Утром или вечером: когда эффективнее всего заниматься спортом
Вернуться в компанию, из которой вы ушли: четыре за и три против
В России готовятся лишить релокантов доступа к льготным налоговым режимам
Как перейти с SAP, Oracle, Microsoft на 1С и другие российские аналоги

Из-за санкций замороженными оказались активы не только бизнесменов, но и Центробанка России: после начала военной операции на Украине западные страны заблокировали около половины из $640 млрд золотовалютных резервов регулятора.

Теги
Дмитрий Песков ЕС активы заморозка санкции
Материалы по теме
Банк в Лихтенштейне заморозил активы российских клиентов на $320 млн
Финансы
США назвали объем замороженных специальной группой российских активов
Экономика
Постпред в ЕС предсказал возвращение России замороженных активов
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter