Лавров заявил о готовности наладить межпарламентские связи со Словакией

Юрай Бланар и Cергей Лавров «на полях» Анталийского дипломатического форума (Фото: МИД России)

Министр иностранных дел России Сергей Лавров и его словацкий коллега Юрай Бланар встретились на полях Дипломатического форума в Анталье и обсудили ситуацию на Украине, сообщила пресс-служба российского МИДа. Москва, со своей стороны, подтвердила готовность к восстановлению отношений на межпарламентском уровне, сказано в сообщении.

Россия также выразила готовность наладить контакты в культурно-гуманитарной и военно-мемориальной сферах, добавили в МИДе.

Кроме того, Лавров и Бланар обсудили актуальные вопросы международной повестки, включая ситуацию на Украине.

По итогам встречи с Лавровым Бланар заявил журналистам, что Словакия не планирует направлять на Украину ни солдат, ни вооружений. Такие шаги, по словам главы ведомства, приведут к эскалации, чего Братислава не хотела бы.

«Свет в конце тоннеля не виден. Поэтому новое правительство Словакии решило, что не будет передавать оружие со складов словацких вооруженных сил на Украину. Мы также приостановили пакет помощи на €40 млн Украине, так как не видим военного решения этого конфликта», — добавил глава МИД Словакии (цитата по «Интерфаксу»).

Бланар уточнил, что страна оказывает Украине гуманитарную помощь. Кроме того, Братислава направила Киеву системы для разминирования, заключил он.

В сентябре 2023 года победу на парламентских выборах в Словакии одержала партия «Направление — социальная демократия» (Н-СД) Роберта Фицо, последний в результате возглавил правительство.

Фицо критикует подход западных стран к конфликту на Украине. До выборов он обещал прекратить военную помощь Киеву, которую счел бессмысленной. Вместе с тем премьер обещал не блокировать покупку оружия Киевом у местного бизнеса. Кроме того, Фицо не исключал, что Киеву для урегулирования конфликта придется пойти на «болезненный компромисс» в вопросе территориальных уступок.

После того как президент Франции Эмманюэль Макрон заявил в конце февраля, что «сегодня нет консенсуса относительно отправки наземных войск» на Украину, однако «в будущем ничего исключать нельзя», Фицо исключил отправку словацкого контингента в страну по требованию Запада. Отправлять войска в зону конфликта отказались и другие западные политики.