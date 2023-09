Начавшиеся в Словакии выборы могут привести к победе критика Украины

В Словакии начались выборы в парламент. Опросы показывали высокую вероятность победы на них бывшего премьера, популиста и критика западного подхода к конфликту на Украине Роберта Фицо

Почему возможную победу Фицо считают угрозой Украине

Субботние выборы парламента Словакии проходят досрочно из-за распада в 2022 году правящей коалиции.

Главной интригой стала возможность победы на них партии бывшего премьер-министра страны Роберта Фицо, лидера левоцентристской партии «Направление — социальная демократия» (Н-СД). В американских и европейских СМИ со ссылкой на экспертов и заявления Фицо пишут, что в случае его победы единой позиции западных стран по Украине угрожает опасность. The Washington Post называет Фицо «пророссийским популистом». «Выборы в Словакии могут ослабить западную поддержку Украины», указывает Financial Times. «Одним махом Словакия вскоре может стать новым союзником России», предвещает колумнист The Guardian Джон Кампфнер.

Фицо был премьером страны дважды — в 2006—2010 и 2012—2018 годах. За время работы во главе правительства Фицо по меньшей мере трижды встречался с Владимиром Путиным, неизменно подчеркивая необходимость выстраивания дружеских и взаимовыгодных отношений с Россией. На переговорах в Москве в 2015 году, после присоединения Крыма к России, Фицо отмечал роль Красной армии в освобождении Словакии. «События, которые связаны со Второй мировой войной, очень укоренились в сознании наших людей — людей Словакии. И никто не будет ставить под сомнение тот факт, что 63 тысячи красноармейцев погибли, освобождая Словакию, а также не ставим под сомнение тот факт, что роль этой армии в победе над фашизмом является значительной, выдающейся», — говорил он в Кремле.

После начала российской спецоперации на Украине Фицо продолжил выступать с позиций, критикующих Запад. «Война всегда приходит с Запада, а мир — с Востока», — заявил он на предвыборном мероприятии в конце августа. Вину за начало военных действий он возлагает на «украинских фашистов и нацистов», приводит высказывания Фицо The Washington Post.

В случае прихода к власти Фицо обещает сохранить только гуманитарную помощь для Украины, но не военную. Он критиковал решение властей страны передать Киеву 13 самолетов Миг-29 без одобрения парламента. Фицо также выступает за запрет на продажу в стране украинского зерна и сельскохозяйственной продукции.

Выводить Словакию из Евросоюза или НАТО в случае возвращения к власти Фицо не планирует, но выступает против предоставления Украине членства в Североатлантическом альянса. На возможность Украины стать членом ЕС Фицо смотрит более благосклонно, но не поддерживает ее принятие в ускоренном порядке в ближайшее время. В случае прихода к власти Н-СД будет против военной помощи Украине, «поскольку она ведет лишь к продлению военного конфликта и страданиям мирного населения, не меняя при этом позицию Российской Федерации», указано в программе партии. Партия, как написано в программе, с обеспокоенностью рассматривает попытки построить новый железный занавес между Западом и Востоком.

Согласно подсчетам издания Politico на основе нескольких агрегированных опросов общественного мнения, левоцентристская партия «Н-СД» может получить 20%, а ее ближайший конкурент — партия «Прогрессивная Словакия» — 18%, 13% избирателей собирались голосовать за «Голос — Социальная демократия», победитель предыдущих выборов 2020 года «Обычные люди и независимые личности» претендует на 8%, у других партий еще меньше шансов преодолеть избирательный барьер (5% для одиночных партий, 7% для блоков из двух и трех партий).

В парламенте Словакии 150 депутатов, правом голоса обладают около 4,5 млн человек, общая численность населения — 5,4 млн человек.

Изменится ли политика Словакии в случае победы партии Фицо

В отставку Фицо был вынужден подать после убийства в стране журналиста Яна Куцияка и его невесты Мартины Кушнировой. Куцияк расследовал возможные связи словацких политиков с итальянской мафией, в его публикациях фигурировали ближайшие помощники Фицо. После гибели журналиста и его подруги по всей стране прошли массовые митинги, требовавшие провести тщательное расследование, на акциях звучали и антиправительственные лозунги.

Даже если «Н-СД» получит большинство голосов без союза с другими партиями она не сможет сформировать правящую коалицию и правительство.

Чем закончились предыдущие выборы В феврале 2020 года победу одержало правоцентристское движение «Обычные люди и независимые личности» Игора Матовича (25,02%), на втором месте оказалась левоцентристская партия «Направление — социальная демократия» Роберта Фицо (18,56%). В итоге было сформировано коалиционное правительство ОЛНЛ вместе с правоцентристскими партиями «Мы — семья» и «Свобода и солидарность» (СиС), а также центристской «За людей». В марте Игор Матович ушел в отставку с поста премьера из-за поддержанного им решения закупить российскую вакцину от коронавируса «Спутник V» без согласия кабмина и всех членов коалиции.

Фицо описывают как прагматика, чье основное внимание будет сфокусировано на внутренних проблемах страны и чьи решение будут ограничены партнерами по коалиции, пишет The Washington Post. Политолог Юрай Марушак в разговоре с изданием напомнил, что Фицо критиковал санкции, введенные в отношении России из-за присоединения Крыма, однако ничего не сделал для того, чтобы заблокировать их принятие.