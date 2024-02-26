Фицо пообещал не отправлять словацких солдат на Украину по просьбе Запада

Премьер Словакии сделал свое заявление в преддверии встречи западных политиков в Париже, на которой собираются «послать Путину очень четкий сигнал, что он не победит на Украине»

Роберт Фицо (Фото: IMAGO / Christian Spicker / Global Look Press)

Словакия не будет отправлять своих солдат на Украину, если того потребует Запад, заявил премьер-министр страны Роберт Фицо, передает местный портал Aktuality.sk.

«Мне абсолютно ясно одно. Даже если моя позиция будет стоить мне поста премьер-министра, я сделаю все, чтобы предотвратить прямое участие словацких солдат в [боевых действиях] на Украине», — заявил Фицо в преддверии созванной Францией встречи лидеров стран ЕС и НАТО в Париже. Как отметил политик, «у него мурашки по коже» от тем, которые будут обсуждать на этом саммите.

На встрече будут присутствовать около 20 лидеров, передает Reuters, их пригласил президент Франции Эмманюэль Макрон. «Мы хотим послать Путину очень четкий сигнал, что он не победит на Украине», — сказал советник президента журналистам, говоря о планирующейся встрече. По его словам, она не будет поводом для объявления о новых поставках оружия Украине, на ней планируется обсудить способы повышения эффективности действий на местах и усиления координации между союзниками и Киевом.

На встрече ожидаются канцлер Германии Олаф Шольц, министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон, премьер-министры Испании и Нидерландов Педро Санчес и Марк Рютте, помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Джим О'Брайен, министр обороны Канады Билл Блэр, политики из скандинавских и балтийских стран.

Как отмечает портал, год назад Фицо говорил, что на Западе «потихоньку начинают говорить, что следующим этапом также должна стать отправка солдат НАТО на Украину». Он расценивал это как «самую большую глупость, которую кто-либо может сделать».

Оппозиционный депутат Томаш Валашек, который недавно вернулся с Парламентской ассамблеи НАТО в Брюсселе, в разговоре с Aktuality.sk отметил, что на ней «не было ни слова, ни даже намека» на интервенцию союзников, в том числе отдельной группой стран, на Украину.

В феврале начальник главного оперативного управления Генерального штаба Вооруженных сил России генерал-полковник Сергей Рудской заявил, что военнослужащие НАТО уже находятся на Украине и участвуют в боевых действиях под видом наемников. «Они управляют комплексами ПВО оперативно-тактических ракет и ракетных систем залпового огня, входят в состав штурмовых отрядов», — сказал генерал и добавил, что офицеры НАТО также участвуют в подготовке военных операций украинских вооруженных сил.