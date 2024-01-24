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Военная операция на Украине ,  
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Премьер Словакии фразой «разве в Киеве война?» объяснил отказ ехать туда

Премьер Словакии Фицо объяснил отказ ехать в Киев на встречу со Шмыгалем
Сюжет
Военная операция на Украине
Роберт Фицо
Роберт Фицо (Фото: Bernadett Szabo / Reuters)

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо отказался ехать в Киев на встречу с украинским коллегой Денисом Шмыгалем и посетил Ужгород, так как в обоих городах, по его мнению, нет боевых действий. Об этом он заявил в разговоре с журналистом словацкой телерадиокомпании RTVS.

Ранее журналист RTVS Антон Гбур спросил у Фицо, почему тот не стал ехать в Киев, чтобы ощутить на себе последствия военного конфликта и «падающих ракет», а поехал в Ужгород (город в Закарпатской области, расположенной на западе Украины).

«Я хотел встретиться с премьер-министром на границе. Им нужен Ужгород, который находится на границе Украины, поэтому я еду в Ужгород. Пожалуйста, скажите мне, зачем мне ехать в Киев, когда я могу встретиться с премьер-министром Украины в Ужгороде. Я не вижу разницы. Вы действительно думаете, что в Киеве идет война? Я надеюсь, вы это несерьезно», — ответил ему глава словацкого правительства (цитата по Hlavné správy).

Он предложил задавшему ему вопрос журналисту самому посетить Киев и убедиться, что «там абсолютно нормальная жизнь».

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Роберт Фицо

В апреле 2023 года президент Словакии Зузана Чапутова вместе с чешским лидером Петром Павлом посетила Украину. Оба лидера прибыли в Киев на поезде, а затем отправились в пригород украинской столицы, поселок Бородянка, где находится граффити британского художника Бэнкси. После этого Чапутова и Павел встретились с президентом Украины Владимиром Зеленским и премьер-министром Денисом Шмыгалем.

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Словакия Украина Роберт Фицо Денис Шмыгаль Киев Закарпатская область
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