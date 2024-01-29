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Военная операция на Украине ,  
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Минобороны Словакии призвало к переговорам о мире на Украине

Глава Минобороны Словакии призвал к переговорам о мире на Украине
Сюжет
Военная операция на Украине
Как бы ни закончился конфликт, «Украина всегда будет иметь границы с Россией», заявил глава Минобороны Словакии и призвал к переговорам о мире при участии лидеров ЕС и США
Роберт Калиняк (слева)
Роберт Калиняк (слева) (Фото: Janos Kummer / Getty Images)

Конфликт России и Украины не имеет военного решения, настало время для мирных переговоров, считает вице-премьер и министр обороны Роберт Калиняк.

Диалог необходим, подчеркнул министр. «Как бы ни закончился конфликт, Украина всегда будет иметь границы с Россией. Она никуда не денется. Усилия по достижению мира — это то, в чем мы нуждаемся больше всего», — сказал Калиняк (цитата по изданию Trend).

По словам вице-премьера, переговоры важны с учетом того, что «ситуация на фронте в настоящее время заморожена»; к процессу должны быть привлечены лидеры Евросоюза и США, считает Калиняк.

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Комментируя недавние переговоры премьеров Словакии и Украины Роберта Фицо и Дениса Шмыгаля в Ужгороде (город в Закарпатской области Украины), Калиняк сказал, что не видит ничего плохого в месте их проведения. Место было выбрано в том числе потому, что обе страны являются соседями, отметил министр, добавив: «Мы никому не потворствуем». Фицо ранее выступал против поставок вооружений Киеву. Однако на переговорах со Шмыгалем он пообещал не блокировать продажу оружия местным бизнесом и поддержать программу финансовой помощи Украины со стороны Евросоюза.

Президент России Владимир Путин не раз говорил, что Москва никогда не отказывалась от диалога и что для начала переговоров Украине нужно отменить декрет об их запрете (был принят после того, как Россия присоединила ДНР, ЛНР, Херсонскую и Запорожскую области). Он подчеркивал, что Россия готова к переговорам только с учетом своих интересов. Среди условий для их начала МИД называл признание «новых территориальных реалий» и прекращение поставок Киеву вооружений.

Власти Украины со своей стороны требуют возвращения границ 1991 года, вывода российских войск и документальной фиксации завершения конфликта — эти и другие условия перечислены в украинской «формуле мира». Москва, как и Киев, считает неприемлемыми выдвигаемые другой стороной условия.

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25 января Bloomberg со ссылкой на два источника, близких к Кремлю, сообщил, что Россия по неофициальным каналам дала понять, что готова к переговорам по конфликту на Украине. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя материал, сказал, что Россия открыта к переговорам, а также «полна решимости» достичь целей военной операции и «предпочла бы сделать это дипломатическим путем». В противном случае военная операция будет продолжаться, пока Россия не достигнет своих целей, сказал он.

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