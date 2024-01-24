Премьер Словакии Фицо приехал на Западную Украину для переговоров

Премьер Словакии Роберт Фицо прибыл в Ужгород на встречу со Шмыгалем

Роберт Фицо и Денис Шмыгаль (Фото: пресс-служба Кабинета Министров Украины / Reuters)

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо прибыл в Ужгород (город в Закарпатской области, расположенный на западе Украины), где встретился с главой правительства Денисом Шмыгалем. Об этом Шмыгаль сообщил на своей странице в соцсети X.

«Сегодня мы встречаемся с премьер-министром Словакии Робертом Фицо в Ужгороде. На повестке дня — наши двусторонние отношения и поддержка европейских инициатив. Мы нацелены на конструктивный и практический диалог», — написал премьер Украины.

Он отметил, что, несмотря на «некоторые расхождения во мнениях», Киев намерен развивать политику «нового прагматизма» в отношениях с правительством Словакии, которая может принести пользу обоим государствам.

Фицо на встрече со Шмыгалем собирался передать Украине гуманитарную помощь вместо военной, пишет словацкая газета Pravda. Премьер Словакии также пригласил украинского коллегу посетить Словакию.

Осенью 2023 года Фицо, до того как вновь занял пост премьера Словакии, заявил, что Братислава не будет оказывать Киеву военную помощь. По его словам, Словакия испытывает более серьезные проблемы, чем Украина.

Кроме того, он обещал блокировать членство Украины в НАТО из-за угрозы третьей мировой войны. Говоря о вступлении Украины в ЕС, он отмечал, что сначала она должна выполнить все условия. Что касается решения конфликта с Россией, то, согласно недавнему заявлению Фицо, Киеву придется идти на «болезненный компромисс» в вопросе территориальных уступок.