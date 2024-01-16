Премьер Словакии счел бессмысленной военную помощь Украине

По словам Фицо, ему больно видеть, «что славяне убивают друг друга», и он считает, что военного решения у конфликта на Украине нет

Роберт Фицо (Фото: Bernadett Szabo / Reuters)

Премьер Словакии Роберт Фицо заявил, что необходимо задуматься о смысле тех €50 млрд, которые Евросоюз намерен дать Киеву в течение четырех лет. Свое мнение он выразил на пресс-конференции с главой правительства Венгрии Виктором Орбаном, пишет Magyar Narancs.

Премьер-министр Словакии подчеркнул, что у конфликта на Украине нет военного решения. «Я славянин, и мне больно, что славяне убивают друг друга», — заявил он.

Словакия после победы Фицо и его сторонников на парламентских выборах осенью 2023 года выступает против поставок оружия Украине и ее вступления в Евросоюз. Премьер подчеркивал, что Словакия сама испытывает серьезные проблемы, поэтому ей не до поддержки Киева.

ЕС сейчас рассматривает возможность ежегодно выделять Украине гранты и займы на сумму €12,5 млрд. В общей сложности сумма помощи составила бы €50 млрд в течение четырех лет. Сейчас выделение поддержки Украине со стороны ЕС блокирует Венгрия. Орбан на пресс-конференции с Фицо говорил, что помощь Киеву должна быть оказана без ущерба для бюджета ЕС и без взятия кредитов на эти цели.

Власти России неоднократно выступали с критикой помощи Украине со стороны Запада. В Кремле указывали, что это не повлияет на ход военной операции, а ее цели будут достигнуты.