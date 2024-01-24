Фицо пообещал не блокировать покупку Украиной оружия у местного бизнеса

По итогам переговоров со Шмыгалем Фицо пообещал не блокировать покупку Киевом оружия у местного бизнеса. Politico ранее писала, что это особенно выгодно словацким производителям боеприпасов. Москва осуждает военную помощь Украине

Роберт Фицо (Фото: Tomas Tkacik / Global Look Press)

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль по итогам переговоров со своим словацким коллегой Робертом Фицо сообщил, что Словакия согласилась не блокировать выделение Украине €50 млрд со стороны ЕС, а также покупку Киевом оружия у местного бизнеса. Об этом Шмыгаль сообщил в своем телеграм-канале.

Кроме этого, по словам Шмыгаля, обе стороны выразили поддержку «формулы мира» президента Владимира Зеленского и отметили важность участия Словакии в восстановлении и разминировании территории Украины после окончания конфликта.

17 января словацкий парламент одобрил поправку, разрешающую оружейным компаниям поставлять свою продукцию на Украину. Как отмечало Politico, такое решение особенно выгодно для местных производителей боеприпасов ZVS Holding и VOP Nováky.

«Олигархи, которые стоят за SMER (партия Фицо) из оборонного сектора, выигрывают от возможности продавать свою продукцию на Украине, и всегда было ясно, что они собираются продолжать свои поставки», — заявил изданию экс-министр обороны Словакии Ярослав Нау, комментируя решение парламента.

Фицо прибыл в Ужгород (город в Закарпатской области, расположенный на западе Украины) этим утром по приглашению украинской стороны. Сам премьер еще до победы на выборах неоднократно выступал против военной помощи Украине, отмечая, что проблемы Словакии серьезнее, чем украинские. Вместе с этим он призывал начать мирные переговоры и снять с России санкции. По его мнению, антироссийские ограничения вредят словацкой экономике.

В декабре Фицо заявил, что у Украины недостаточно сил, чтобы переломить ход боев военным путем и что она «не способна ни на какое контрнаступление». На прошлой неделе он также указал, что Украина сегодня является государством, находящимся под «абсолютным влиянием» США, а в вопросе территориальных уступок Киеву, вероятно, придется идти на «болезненный компромисс».

В Киеве словацкого премьера называли «мини-Орбаном» по аналогии с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном, который также выступает против военной помощи Украине. «Словакия в любом случае не была крупнейшим поставщиком помощи Украине. В то же время я надеюсь, что демократическая оппозиция Словакии достаточно сильна, чтобы не позволить Фицо превратить эту страну в Венгрию», — говорил в октябре председатель комитета по иностранным делам украинского парламента Александр Мережко.

Россия осуждает помощь Киеву со стороны западных стран и настаивает, что мирное урегулирование возможно только при учете сложившихся на земле реалий. «Формулу мира» Зеленского Москва называла нереализуемой.