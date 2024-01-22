Фицо заявил о «болезненном компромиссе» для Киева по вопросу территорий
Украина сегодня является государством, находящимся под «абсолютным влиянием» США, а в вопросе территориальных уступок Киеву, вероятно, придется идти на «болезненный компромисс». Об этом заявил премьер-министр Словакии Роберт Фицо.
«Должен быть какой-то компромисс, который будет очень болезненным для обеих сторон. И чего они ждут? Что россияне покинут Крым, Донбасс и Луганск? Это нереально», — отметил политик.
Вместе с этим он в очередной раз выступил против вступления Украины в НАТО и указал, что наложит вето, если такое решение захотят принять.
Фицо был премьер-министром Словакии в 2006–2010 годах и в 2012–2018 годах. Он был вновь избран осенью прошлого года: его партия SMER получила на выборах почти 23% голосов.
Фицо не раз высказывался за прекращение поставок вооружения Украине, начало мирных переговоров и снятие с России санкций. По его мнению, антироссийские ограничения вредят словацкой экономике. Он также утверждал, что у Украины недостаточно сил, чтобы переломить ход боев военным путем и что она «не способна ни на какое контрнаступление».
В Киеве его назвали «мини-Орбаном». «Словакия в любом случае не была крупнейшим поставщиком помощи Украине. В то же время я надеюсь, что демократическая оппозиция Словакии достаточно сильна, чтобы не позволить Фицо превратить эту страну в Венгрию», — говорил в октябре председатель комитета по иностранным делам украинского парламента Александр Мережко.
Венгерский премьер Виктор Орбан также критикует поддержку Киева и выступает против членства Украины в ЕС и НАТО. Россия называла расширение НАТО и попытку включения в военный блок Украины одной из причин спецоперации. В Кремле неоднократно заявляли, что мирные переговоры с Украиной возможны только после признания ею «территориальных реалий».
Киев требует возвращения границ 1991 года и документально зафиксировать завершение конфликта. Москва отвергает любые мирные инициативы, которые бы не учитывали ее суверенитета над Донбассом, Крымом, Запорожской и Херсонской областями.
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