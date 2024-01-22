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Военная операция на Украине ,  
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Фицо заявил о «болезненном компромиссе» для Киева по вопросу территорий

Фицо: компромисс по вопросу территорий будет болезненным для Украины
Сюжет
Военная операция на Украине
Для прекращения конфликта Украина требует возвращения границ 1991 года, однако Россия подобные требования неоднократно отвергала. Фицо не исключил, что Киеву в этом вопросе придется пойти на «болезненный компромисс»
Роберт Фицо
Роберт Фицо (Фото: Tomas Tkacik / Keystone Press Agency / Global Look Press)

Украина сегодня является государством, находящимся под «абсолютным влиянием» США, а в вопросе территориальных уступок Киеву, вероятно, придется идти на «болезненный компромисс». Об этом заявил премьер-министр Словакии Роберт Фицо.

«Должен быть какой-то компромисс, который будет очень болезненным для обеих сторон. И чего они ждут? Что россияне покинут Крым, Донбасс и Луганск? Это нереально», — отметил политик.

Вместе с этим он в очередной раз выступил против вступления Украины в НАТО и указал, что наложит вето, если такое решение захотят принять.

Фицо был премьер-министром Словакии в 2006–2010 годах и в 2012–2018 годах. Он был вновь избран осенью прошлого года: его партия SMER получила на выборах почти 23% голосов.

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Роберт Фицо

Фицо не раз высказывался за прекращение поставок вооружения Украине, начало мирных переговоров и снятие с России санкций. По его мнению, антироссийские ограничения вредят словацкой экономике. Он также утверждал, что у Украины недостаточно сил, чтобы переломить ход боев военным путем и что она «не способна ни на какое контрнаступление».

В Киеве его назвали «мини-Орбаном». «Словакия в любом случае не была крупнейшим поставщиком помощи Украине. В то же время я надеюсь, что демократическая оппозиция Словакии достаточно сильна, чтобы не позволить Фицо превратить эту страну в Венгрию», — говорил в октябре председатель комитета по иностранным делам украинского парламента Александр Мережко.

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Венгерский премьер Виктор Орбан также критикует поддержку Киева и выступает против членства Украины в ЕС и НАТО. Россия называла расширение НАТО и попытку включения в военный блок Украины одной из причин спецоперации. В Кремле неоднократно заявляли, что мирные переговоры с Украиной возможны только после признания ею «территориальных реалий».

Киев требует возвращения границ 1991 года и документально зафиксировать завершение конфликта. Москва отвергает любые мирные инициативы, которые бы не учитывали ее суверенитета над Донбассом, Крымом, Запорожской и Херсонской областями.


 

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