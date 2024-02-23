Байден объявил о новых санкциях США против России
США вводят более чем 500 новых санкционных мер против России, говорится в заявлении Джо Байдена, опубликованного Белым домом.
Санкции вводятся как в связи с военной операцией на Украине, так и в связи со смертью Алексея Навального. «Санкции будут нацелены на лиц, связанных с заключением Навального в тюрьму, а также на российский финансовый и оборонно-промышленный сектора, сеть закупок и лиц, уклоняющихся от санкций», — сообщил Белый дом.
Также США вводят экспортные ограничения в отношении порядка 100 компаний, обвиняемых в поддержке России.
Кроме того, по словам Байдена, США принимают «меры по дальнейшему сокращению энергетических доходов России».
В заявлении о новых санкциях против России Байден напомнил о сложностях с утверждением финансирования военной помощи Украине в конгрессе и призвал Палату представителей принять законопроект «пока не стало слишком поздно».
«Неспособность поддержать Украину в этот критический момент не будет забыта. Сейчас для нас настало время твердо стоять вместе с Украиной и объединиться с нашими союзниками и партнерами. Сейчас настало время доказать, что Соединенные Штаты стоят за свободу и не склонятся ни перед кем», — заявил президент США.
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