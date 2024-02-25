Politico заявила о недовольстве союзников США из-за вторичных санкций

Некоторые союзники США считают вторичные санкции, которые вводятся в отношении иностранных компаний за операции с попавшими под ограничения лицами, превышением полномочий Вашингтона, пишет Politico

Некоторые союзники США считают санкции, вводимые за операции с российскими подсанкционными лицами, превышением полномочий Вашингтона, сообщает Politico без указания источников.

Такое мнение о вторичных санкциях возникает, поскольку они могут ударить по третьим сторонам, не подпадающим под действие рестрикций, поясняет газета.

Тем не менее, США, Евросоюз и другие страны продолжают работать над ограничениями для России. Так, в ЕС обсуждают идею создания общеевропейского органа по надзору за соблюдением санкций наподобие американского управления по контролю за санкциями (OFAC), пишет издание. «Однако, учитывая, насколько деликатно для национальных европейских правительств снимать с себя ответственность, может пройти некоторое время, прежде чем это будет установлено», — отмечает Politico.

В декабре президент США Джо Байден подписал указ, который предусматривает ограничения для иностранных банков за помощь со сделками подсанкционным лицам и с поставками российскому оборонно-промышленному комплексу. Кроме того, Вашингтон ввел рестрикции в отношении ряда иностранных компаний, в том числе из Китая, ОАЭ, Турции, Индии, Южной Кореи, утверждая, что они помогают в обходе санкций против России.

После декабрьского указа Байдена возникли проблемы, в частности, у российских граждан и юрлиц с турецкими банками: они начали ужесточать требования для открытия счетов, разрывать корреспондентские отношения с российскими банками и приостанавливать обработку платежей без формального закрытия договора.

Москва считает вводимые санкции нелегитимными. Российские власти не раз заявляли, что ограничения не смогли повлиять на экономику страны. «Мы адаптировались к санкциям, мы научились хеджироваться от санкционных рисков», — говорил в ноябре 2023 года пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Китай в свою очередь назвал санкции США против своих компаний запугиванием.