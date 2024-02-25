Япония анонсировала новые санкции против России вслед за странами G7

Япония планирует ввести дополнительные санкции в отношении российских граждан и организаций вслед за странами-участницами G7. Об этом заявил премьер-министр страны Фумио Кисида на онлайн-переговорах лидеров группы, передает телеканал NHK.

Глава японского правительства также подчеркнул, что сейчас важно проявить солидарность с Украиной, поскольку боевые действия затянулись, а ситуация продолжает оставаться сложной. Он добавил, что поддержка Киева по-прежнему будет одним из главных приоритетов в 2024 году.

Накануне, 24 февраля — в день второй годовщины начала военной операции на Украине — страны G7 провели саммит лидеров объединения, на котором решили, что будут принимать меры, направленные на снижение доходов России от экспорта энергоресурсов. Они пообещали ужесточить контроль за соблюдением потолка цен на российскую нефть и ответить на нарушения лимита, в частности, ввести санкции против тех, кто помогает России обходить ограничения.

Кроме того, США ввели около 500 санкций против России, в том числе против «Национальной системы платежных карт» (НСПК) — оператор платежной системы «Мир», завода-производителя автомобилей премиум-класса Aurus в Елабуге, ФГУП «НАМИ» — разработчика автомобилей, девелоперской группы ПИК, горнодобывающей компании «Мечел» и т.д.

Также Евросоюз одобрил 13-й пакет санкций, расширив списки запрещенных к экспорту в Россию товаров, среди прочего список пополнили возможные детали для разработки и сборки дронов. Еще экспортные ограничения наложены на 27 организаций по обвинениям в поддержке военно-промышленного комплекса (ВПК) России, некоторые из них расположены в Индии, Китае, Казахстане, Таиланде, Сербии и Шри-Ланке.