 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Война санкций ,  
0 

Япония анонсировала новые санкции против России вслед за странами G7

Япония пообещала ввести новые санкции против российских лиц и организаций
Сюжет
Война санкций

Япония планирует ввести дополнительные санкции в отношении российских граждан и организаций вслед за странами-участницами G7. Об этом заявил премьер-министр страны Фумио Кисида на онлайн-переговорах лидеров группы, передает телеканал NHK.

Глава японского правительства также подчеркнул, что сейчас важно проявить солидарность с Украиной, поскольку боевые действия затянулись, а ситуация продолжает оставаться сложной. Он добавил, что поддержка Киева по-прежнему будет одним из главных приоритетов в 2024 году.

США начали вводить новые санкции за поддержку ВПК России. Что важно знать
Экономика
Фото:Павел Лисицын / РИА Новости

Накануне, 24 февраля — в день второй годовщины начала военной операции на Украине — страны G7 провели саммит лидеров объединения, на котором решили, что будут принимать меры, направленные на снижение доходов России от экспорта энергоресурсов. Они пообещали ужесточить контроль за соблюдением потолка цен на российскую нефть и ответить на нарушения лимита, в частности, ввести санкции против тех, кто помогает России обходить ограничения.

Кроме того, США ввели около 500 санкций против России, в том числе против «Национальной системы платежных карт» (НСПК) — оператор платежной системы «Мир», завода-производителя автомобилей премиум-класса Aurus в Елабуге, ФГУП «НАМИ» — разработчика автомобилей, девелоперской группы ПИК, горнодобывающей компании «Мечел» и т.д.

Также Евросоюз одобрил 13-й пакет санкций, расширив списки запрещенных к экспорту в Россию товаров, среди прочего список пополнили возможные детали для разработки и сборки дронов. Еще экспортные ограничения наложены на 27 организаций по обвинениям в поддержке военно-промышленного комплекса (ВПК) России, некоторые из них расположены в Индии, Китае, Казахстане, Таиланде, Сербии и Шри-Ланке.

Минобороны показало удар по комплексу Patriot. Видео

⚡ Как санкции повлияют на работу карт системы «Мир»

Впервые за 50 лет на Луну сел американский космический аппарат. Видео

Путин ответил на оскорбления Байдена. Видео

Как выглядит новый российский ракетоносец ТУ-160М. Видео

⚡ Кто попал под новые санкции Запада

Самый титулованный футболист в мире получил 4,5 года тюрьмы. Подробности

Шарлиз Терон выставила на продажу дом в Лос-Анджелесе. Фото и цена

В России возобновили выпуск Hyundai и Kia, но под другим брендом. Фото

Xiaomi показал свой самый дорогой смартфон. Фото и цены

В какой банк положить деньги? Топ-10 вкладов в феврале 2024 года

В России ждут рекорда по дивидендам. Последние новости о выплатах компаний

Открыть счет в Казахстане стало труднее. Что произошло?

Баффет написал ежегодное письмо инвесторам. Главные тезисы
Теги
санкции против России Япония Украина Фумио Кисида санкции G7
Материалы по теме
G7 оставила активы России замороженными до возмещения ущерба Украине
Политика
G7 пообещала меры по снижению доходов России от экспорта энергоресурсов
Политика
Макрон пропустит саммит G7 по Украине на фоне протестов фермеров
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 23 февраля
EUR ЦБ: 100,44 (+0,55) Инвестиции, 22 фев, 16:42 Курс доллара на 23 февраля
USD ЦБ: 92,75 (+0,31) Инвестиции, 22 фев, 16:42
Главную награду премии Гильдии актеров США получил «Оппенгеймер» Технологии и медиа, 09:14
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 09:10
Доходности по облигациям: куда инвестировать весной 2024 года Инвестиции, 09:00
Продажи книг «с рук» за год выросли почти на 50% Технологии и медиа, 09:00
В Китае произошло землетрясение, которое почувствовали в Алма-Ате Общество, 08:30
Politico заявила о недовольстве союзников США из-за вторичных санкций Политика, 08:12
Япония анонсировала новые санкции против России вслед за странами G7 Политика, 07:55
Объясняем, что значат новости
Вечерняя рассылка РБК
Подписаться
Конгрессмен заявил о возможном отключении Маском интернета на Тайване Технологии и медиа, 07:32
Samsung представит смарт-кольцо до конца февраля Технологии и медиа, 07:19
Минобороны заявило об отражении атаки шести дронов над двумя регионами Политика, 07:03
В Хмельницкой и Киевской областях прозвучали взрывы Политика, 06:45
«Мини-Трамп» назвал Трампа величайшим президентом и пожелал ему победы Политика, 06:25
На акции протеста в Тель-Авиве задержали 21 человека Политика, 06:05
Премьер Британии призвал Запад быть смелее при конфискации активов России Политика, 05:50