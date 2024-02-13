Канада отказалась выдать России ветерана дивизии «Галичина» Хунку
Канада отказалась выдать России ветерана дивизии СС «Галичина» Ярослава Хунку (Гунько), сообщает «РИА Новости» со ссылкой на источник в российском МИДе.
По словам собеседника агентства, это был формальный отказ, власти сослались на отсутствие двустороннего договора об экстрадиции.
РБК направил запрос в МИД России.
10 февраля российский посол в Оттаве Олег Степанов сообщил о том, что дипмиссия передала властям Канады запрос российской Генпрокуратуры о выдаче Хунки. Россия также направляла в Оттаву запрос о его экстрадиции в декабре 2023 года. Степанов отмечал, что Канада обещала России рассмотреть запрос.
98-летний Ярослав Хунка служил в дивизии СС «Галичина», набранной из украинских добровольцев и принимавшей участие во Второй мировой войне на стороне Германии в 1943–1945 годах.
В сентябре 2023 года ветеран появился на заседании канадского парламента во время визита президента Украины Зеленского. Его представили как «борца за украинскую независимость против русских в годы Второй мировой войны».
После того как выяснилось, что Хунка служил в дивизии СС «Галичина», в канадском парламенте извинились за произошедшее, а спикер палаты общин Энтони Рота подал в отставку.
Приглашение Хунки в парламент осудили еврейские организации в Канаде, а также ООН, Польша, Белоруссия и Россия.
Следственный комитет России возбудил против ветерана уголовное дело по статье о геноциде, МВД объявило его в розыск.
ЦБ проведет заседание в пятницу. Что будет с ключевой ставкой
Как генсек НАТО отреагировал на слова Трампа о противостоянии с Россией
В краш-тестах разбили несколько автоновинок. Одна из них получила ноль баллов
Очки за полмиллиона. Первый тест-драйв Apple Vision Pro
Опубликованы фото музыкантов «Би-2» из тайской тюрьмы
Опубликован трейлер продолжения «Планеты обезьян». Видео
Названы районы Москвы с самыми доступными квартирами в новостройках. Рейтинг
МТС-банк планирует провести IPO весной. Подробности
Путин назвал размер инфляции в январе
Дивидендный календарь — 2024: кто, сколько и когда заплатит