Канада отказалась выдать России ветерана дивизии «Галичина» Хунку

Ярослав Хунка (Фото: кадр трансляции телеканала CTV New)

Канада отказалась выдать России ветерана дивизии СС «Галичина» Ярослава Хунку (Гунько), сообщает «РИА Новости» со ссылкой на источник в российском МИДе.

По словам собеседника агентства, это был формальный отказ, власти сослались на отсутствие двустороннего договора об экстрадиции.

РБК направил запрос в МИД России.

10 февраля российский посол в Оттаве Олег Степанов сообщил о том, что дипмиссия передала властям Канады запрос российской Генпрокуратуры о выдаче Хунки. Россия также направляла в Оттаву запрос о его экстрадиции в декабре 2023 года. Степанов отмечал, что Канада обещала России рассмотреть запрос.

98-летний Ярослав Хунка служил в дивизии СС «Галичина», набранной из украинских добровольцев и принимавшей участие во Второй мировой войне на стороне Германии в 1943–1945 годах.

В сентябре 2023 года ветеран появился на заседании канадского парламента во время визита президента Украины Зеленского. Его представили как «борца за украинскую независимость против русских в годы Второй мировой войны».

После того как выяснилось, что Хунка служил в дивизии СС «Галичина», в канадском парламенте извинились за произошедшее, а спикер палаты общин Энтони Рота подал в отставку.

Приглашение Хунки в парламент осудили еврейские организации в Канаде, а также ООН, Польша, Белоруссия и Россия.

Следственный комитет России возбудил против ветерана уголовное дело по статье о геноциде, МВД объявило его в розыск.