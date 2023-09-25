Минск потребовал извинений за приглашение эсэсовца в парламент Канады

Заседание парламента Канады в Оттаве, 22 сентября 2023 года (Фото: Blair Gable / Reuters)

МИД Белоруссии потребовал у канадских властей извинений за чествование в парламенте украинского националиста, который служил в войсках СС, сообщает сайт внешнеполитического ведомства.

«Требуем от международных и общественных организаций, объединений и фондов памяти жертв Второй мировой войны дать надлежащую правовую и моральную оценку данному инциденту. Ждем официальных извинений руководства Канады», — заявили в МИД Белоруссии.

На заседание парламента Канады 22 сентября во время визита президента Украины Владимира Зеленского пригласили 98-летнего Ярослава Хунку, которого представили как «борца за украинскую независимость против русских в годы Второй мировой войны».

Ярослав Хунка служил в 14-й добровольческой дивизии СС «Галичина», набранной из украинских добровольцев и принимавшей участие во Второй мировой войне на стороне Германии в 1943–1945 годах.

Спикер палаты общин Канады Энтони Рота извинился, что пригласил Хунку. «Позже мне стала известна дополнительная информация, которая заставила меня пожалеть о принятом решении. Я особенно хочу принести свои глубочайшие извинения еврейским общинам в Канаде и по всему миру», — заявил он.

Инцидент вызвал негативную реакцию в международном сообществе. Российская сторона направила в МИД Канады и в офис премьер-министра страны ноту. Израильский центр по изучению холокоста «Друзья Симона Визенталя» назвал шокирующим факт приглашения в канадский парламент ветерана, служившего в нацистской воинской части. Посол Польши в Канаде Витольд Дзельский тоже потребовал у канадских властей извинений.