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Польша потребовала от Канады извинений за чествование бойца СС «Галичина»

Посол Польши Дзельский потребовал от Канады извинений за чествование ветерана СС
Ярослав Хунки
Ярослав Хунки (Фото: кадр трансляции телеканала CTV News)

Польша ждет от Канады извинений за чествование в парламенте украинского националиста, который служил в войсках СС. Об этом сообщил польский посол Витольд Дзельский в соцсети X (новое название Twitter).

Он напомнил, что 22 сентября руководство Канады и Украины аплодировали члену дивизии СС «Галичина», которая несет ответственность за убийства поляков.

«Как посол Польши в Канаде я ожидаю извинений», — написал Дзельский.

На заседание парламента Канады 22 сентября в ходе визита президента Украины Владимира Зеленского пригласили 98-летнего Ярослава Хунку, которого представили как «борца за украинскую независимость против русских в годы Второй мировой войны».

Ярослав Хунка состоял в 14-й добровольческой дивизии «Галичина» войск СС, набранной из украинских добровольцев-коллаборационистов и принимавшей участие во Второй мировой войне в 1943–1945 годах.

Спикер палаты общин Канады Энтони Рота извинился за приглашение в парламент украинского бойца дивизии СС. «Позже мне стала известна дополнительная информация, которая заставила меня пожалеть о принятом решении. Я особенно хочу принести свои глубочайшие извинения еврейским общинам в Канаде и по всему миру», — заявил он.

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Посол России в Канаде Олег Степанов сообщил, что российская сторона направит ноту в МИД Канады и офис премьер-министра страны Джастина Трюдо в связи с приветствием в канадском парламенте ветерана дивизии СС «Галичина».

Он подчеркнул, что считает произошедшее не ошибкой, а следствием безнаказанности нацизма и деятельности канадского украинского конгресса, который «состоит из детей и внуков, в большинстве своем потомков вот этих самых нацистских приспешников». Помимо этого, Степанов назвал Канаду «гнездом для нацистских преступников».

Центр по изучению холокоста «Друзья Симона Визенталя» назвал шокирующим факт приглашения в канадский парламент ветерана, служившего в нацистской воинской части. Приглашение ветерана «Галичины» также осудили в B'nai Brith Canada и Центре по делам Израиля и евреев.

Теги
Польша Канада посол украинские националисты
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